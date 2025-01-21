Шольц звинуватив опонентів у брехні про допомогу Україні - Bild

Канцлер Німеччини Олаф Шольц несподівано звинуватив своїх політичних опонентів у брехні щодо фінансування допомоги Україні. За його словами, німецький народ свідомо вводять в оману, уникаючи обговорення ключового питання - як покривати видатки, пише УНН з посиланням на Bild.

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Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із пропозицією скасувати так зване "боргове гальмо" і взяти кредит, щоб виділити три мільярди євро на допомогу Україні.

Однак ХДС, ВДП і навіть "Зелені" - його коаліційні партнери - вважали за краще профінансувати додаткові поставки зброї Україні за рахунок позапланових бюджетних витрат.

Тепер Шольц раптово в інтерв'ю FAZ звинуватив своїх політичних опонентів у брехні: "У мене складається враження, я скажу це тут прямо: зараз німецький народ обманюють з найбільшою інтенсивністю і ретельністю"

На уточнювальне запитання, хто саме обманює народ, Шольц додав: "Усі ті, хто намагається ухилитися від головного питання: "Як ми це оплатимо?".

Як зазначає видання, ідеться, імовірно, про кандидатів у канцлери - Фрідріха Мерца (ХДС), Роберта Габека ("Зелені") і Крістіана Лінднера (ВДП). Звинувачення Шольца також були сприйняті на особистий рахунок міністром закордонних справ Анналеною Бербок ("Зелені"), яка висловила обурення.

Вона наголосила, що Шольц не повинен використовувати суперечку про фінансування допомоги Україні у своїх передвиборчих інтересах.

"Я хочу з усією серйозністю сказати, що часи надто складні, а відповідальність Німеччини надто велика, щоб ми зараз, найближчими тижнями, занурилися в передвиборчу риторику", - сказала Бербок.

У ХДС зазначили, що Шольц, судячи з усього, повністю втратив самовладання, раз почав звинувачувати всіх у брехні. Згідно з останніми даними опитування INSA, рейтинг ХДС/ХСС становить 29%, тоді як рівень підтримки СДПН Олафа Шольца сягає лише 16%.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на заяву депутата від ХДС Родеріха Кізеветтера, який стверджує, що перед виборами в Бундестаг Шольц планував зустрітися з путіним.