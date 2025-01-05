Шольц назвал обвинения относительно встречи с Путиным «глубоко непорядочными»
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг заявление депутата ХДС о планируемой встрече с Путиным перед выборами в Бундестаг. СДПГ требует публичных извинений от Родериха Кизеветтера за распространение ложной информации.
Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на заявление депутата от ХДС Родериха Кизеветтера, который утверждает, что перед выборами в Бундестаг Шольц планировал встретиться с президентом России Путиным.
Пишет taggeschau, передает УНН.
Детали
Это ложное заявление, так делать нельзя, это глубоко непорядочно и не имеет никаких доказательств
По его словам, подобные действия неприемлемы и могут возмутить всех честных людей, ведь базируются на откровенной дезинформации. СДПГ требует извиненийЛидеры Социал-демократической партии жестко раскритиковали Кизеветтера за распространение ложных обвинений.
Председатель фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених назвал эти заявления «абсолютно вымышленными». Генеральный секретарь партии Маттиас Мирш охарактеризовал их как «клевету и коварство».
Политики СДПГ требуют, чтобы депутат от ХДС удалил свое сообщение на платформе X (бывший Twitter) и публично извинился перед Шольцем.
Скандальное заявление
Депутат от ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что якобы существуют доказательства того, что канцлер Германии Олаф Шольц планировал поездку в Россию для встречи с Путиным перед выборами в Бундестаг. В СДПГ такие обвинения сразу опровергли и заявили, что планируют подать на политика в суд.
Напомним,
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