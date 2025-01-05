Шольц може зустрітися з путіним до 23 лютого - опозиція ФРН
Київ • УНН
Опозиція фрн помітила ознаки підготовки зустрічі Шольца з путіним до 23 лютого. Родеріх Кізеветтер попереджає, що такі переговори можуть зашкодити інтересам України.
Речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер бачить ознаки того, що канцлер Олаф Шольц збирається зустрітися з російським диктатором володимиром путіним до парламентських виборів 23 лютого. Про це Кізеветтер написав у суботу, 4 січня у соцмережі Х, пише УНН.
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За його словами, потрібно бути готовими "до сюрпризів виборчої кампанії".
З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до москви або зустрінеться з путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10-20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди
Кізеветтер зауважив, що зустріч новообраного президента США Дональда Трампа та путіна запланована на березень, тому "нехай кожен зробить свій власний висновок з цього приводу".
Він підкреслив, що "усі переговори та домовленості, які зараз ведуться у цій ситуації, відбуваються на шкоду Україні та де-факто означають її підкорення".
Політик також наголосив, що Україна не повинна бути об'єктом і жертвою. За його словами не можна замовчувати і приймати "московський зв’язок" у власних лавах.
Нагадаємо
У листопаді минулого року канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з путіним щодо війни в Україні. Розмова виявилася вигідною для обох сторін, але найбільшу користь отримав російський диктатор.