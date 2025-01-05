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Шольц може зустрітися з путіним до 23 лютого - опозиція ФРН

Шольц може зустрітися з путіним до 23 лютого - опозиція ФРН

Київ • УНН

 • 28317 перегляди

Опозиція фрн помітила ознаки підготовки зустрічі Шольца з путіним до 23 лютого. Родеріх Кізеветтер попереджає, що такі переговори можуть зашкодити інтересам України.

Речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер бачить ознаки того, що канцлер Олаф Шольц збирається зустрітися з російським диктатором володимиром путіним до парламентських виборів 23 лютого. Про це Кізеветтер написав у суботу, 4 січня у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

За його словами, потрібно бути готовими "до сюрпризів виборчої кампанії".

З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до москви або зустрінеться з путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10-20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди

- наголосив політик.

Кізеветтер зауважив, що зустріч новообраного президента США Дональда Трампа та путіна запланована на березень, тому "нехай кожен зробить свій власний висновок з цього приводу".

Він підкреслив, що "усі переговори та домовленості, які зараз ведуться у цій ситуації, відбуваються на шкоду Україні та де-факто означають її підкорення".

Політик також наголосив, що Україна не повинна бути об'єктом і жертвою. За його словами не можна замовчувати і приймати "московський зв’язок" у власних лавах.

Нагадаємо

У листопаді минулого року канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з путіним щодо війни в Україні. Розмова виявилася вигідною для обох сторін, але найбільшу користь отримав російський диктатор.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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