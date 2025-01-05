Шольц может встретиться с Путиным до 23 февраля - оппозиция ФРГ

Представитель по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Родерих Кизеветтер видит признаки того, что канцлер Олаф Шольц собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным до парламентских выборов 23 февраля. Об этом Кизеветтер написал в субботу, 4 января в соцсети Х, пишет УНН.

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По его словам, нужно быть готовыми "к сюрпризам избирательной кампании".

Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в москву или встретится с путиным до 23 февраля. Для Украины реализация намеченных планов означает, среди прочего, приостановление действия Парижской хартии на 10-20 лет. Показательным будет то, как на все это отреагирует украинское население или наши соседи