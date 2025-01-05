Шольц может встретиться с Путиным до 23 февраля - оппозиция ФРГ
Киев • УНН
Оппозиция фрн заметила признаки подготовки встречи Шольца с Путиным к 23 февраля. Родерих Кизеветтер предупреждает, что такие переговоры могут навредить интересам Украины.
Представитель по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Родерих Кизеветтер видит признаки того, что канцлер Олаф Шольц собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным до парламентских выборов 23 февраля. Об этом Кизеветтер написал в субботу, 4 января в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
По его словам, нужно быть готовыми "к сюрпризам избирательной кампании".
Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в москву или встретится с путиным до 23 февраля. Для Украины реализация намеченных планов означает, среди прочего, приостановление действия Парижской хартии на 10-20 лет. Показательным будет то, как на все это отреагирует украинское население или наши соседи
Кизеветтер отметил, что встреча новоизбранного президента США Дональда Трампа и Путина запланирована на март, поэтому "пусть каждый сделает свой собственный вывод по этому поводу".
Он подчеркнул, что "все переговоры и договоренности, которые сейчас ведутся в этой ситуации, происходят в ущерб Украине и де-факто означают ее подчинение".
Политик также подчеркнул, что Украина не должна быть объектом и жертвой. По его словам нельзя замалчивать и принимать "московскую связь" в собственных рядах.
Напомним
В ноябре прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Путиным по поводу войны в Украине. Разговор оказался выгодным для обеих сторон, но наибольшую пользу получил российский диктатор.