Шольц назвав звинувачення щодо зустрічі з путіним "глибоко непорядними"
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував заяву депутата ХДС про плановану зустріч з путіним перед виборами до Бундестагу. СДПН вимагає публічних вибачень від Родеріха Кізеветтера за поширення неправдивої інформації.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на заяву депутата від ХДС Родеріха Кізеветтера, який стверджує, що перед виборами до Бундестагу Шольц планував зустрітися з президентом росії путіним.
Пише taggeschau, передає УНН.
Деталі
Це неправдива заява, так робити не можна, це глибоко непорядно і не має жодних доказів
За його словами, подібні дії є неприйнятними і можуть обурити всіх чесних людей, адже базуються на відвертій дезінформації.
СДПН вимагає вибачень
Лідери Соціал-демократичної партії жорстко розкритикували Кізеветтера за поширення неправдивих звинувачень.
Голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх назвав ці заяви "абсолютно вигаданими". Генеральний секретар партії Маттіас Мірш охарактеризував їх як "наклеп і підступність".
Політики СДПН вимагають, щоб депутат від ХДС видалив свій допис на платформі X (колишній Twitter) і публічно вибачився перед Шольцем.
Скандальна заява
Депутат від ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що нібито існують докази того, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планував поїздку до росії для зустрічі з путіним перед виборами до Бундестагу. У СДПН такі звинувачення одразу спростували та заявили, що планують подати на політика в суд.
Нагадаємо
Стурбований підтримкою вкрай правої партії, а не образами: Шольц про критику Маска.