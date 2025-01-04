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Стурбований підтримкою вкрай правої партії, а не образами: Шольц про критику Маска

Стурбований підтримкою вкрай правої партії, а не образами: Шольц про критику Маска

Київ • УНН

 • 27704 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував критику і підтримку Ілоном Маском партії АдН. Він закликав зберігати холоднокровність, але висловив занепокоєння через втручання мільярдера в німецькі вибори.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зберігає "холоднокровність" щодо критичних особистих коментарів Ілона Маска, але вважає тривожним, що американський мільярдер докладає зусиль, щоб втрутитися у загальні вибори, підтримуючи вкрай праву партію "Альтернатива для Німеччини" (АДН), передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Шольц відреагував на те, що Маск, близький союзник обраного президента США Дональда Трампа, назвав канцлера "дурнем" після того, як його коаліційний уряд звалився в листопаді, а потім підтримав АДГ у статті, яку він написав для великої німецької газети.

Шольц, голова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), заявив у коментарях, опублікованих у суботу німецьким журналом Stern, що "немає нічого нового" в критиці з боку "багатих медіапідприємців, які не цінують соціал-демократичної політики і не стримують свої думки".

"Потрібно зберігати холоднокровність", - сказав Шольц Stern.

"Мене набагато більше турбує, ніж подібні образи, те, що Маск підтримує таку партію, як AfD, яка частково є правоекстремістською, проповідує зближення з путінською росією і хоче послабити трансатлантичні відносини", - сказав Шольц.

Додамо

AfD відстежується німецькою службою внутрішньої розвідки за підозрою у правоекстремістській діяльності і вже була визнана такою в деяких окремих німецьких землях.

Німеччина проведе дострокові парламентські вибори 23 лютого після того, як трипартійна коаліція Шольца розпалася в листопаді через суперечку про те, як оживити застійну економіку країни.

Віце-канцлер і міністр економіки Роберт Хабек також застеріг Маска від втручання в політику Німеччини.

"Руки геть від нашої демократії, містер Маск!" - сказав Хабек в інтерв'ю журналу Spiegel.

"Поєднання величезного багатства, контролю над інформацією та мережами, використання штучного інтелекту і готовності ігнорувати правила - це лобова атака на нашу демократію", - сказав Хабек, кандидат на пост канцлера від Партії зелених.

Нещодавно Маск викликав бурю обурення, підтримавши АДГ у статті для Welt am Sonntag, що призвело до відставки редактора відділу думок газети Єви Марі Когель на знак протесту.

"Альтернатива для Німеччини (АдН) - остання іскра надії для цієї країни", - написав Маск у своєму перекладеному коментарі.

Генеральний директор Tesla Motors також написав, що його інвестиції в Німеччину дали йому право коментувати стан країни.

У АдН високі рейтинги, але у її кандидата на вищу посаду Еліс Вайдель немає реальних шансів стати канцлером, тому що інші партії відмовляються працювати з вкрай правою партією.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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