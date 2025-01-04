Стурбований підтримкою вкрай правої партії, а не образами: Шольц про критику Маска

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зберігає "холоднокровність" щодо критичних особистих коментарів Ілона Маска, але вважає тривожним, що американський мільярдер докладає зусиль, щоб втрутитися у загальні вибори, підтримуючи вкрай праву партію "Альтернатива для Німеччини" (АДН), передає УНН із посиланням на АР.

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Шольц відреагував на те, що Маск, близький союзник обраного президента США Дональда Трампа, назвав канцлера "дурнем" після того, як його коаліційний уряд звалився в листопаді, а потім підтримав АДГ у статті, яку він написав для великої німецької газети.

Шольц, голова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), заявив у коментарях, опублікованих у суботу німецьким журналом Stern, що "немає нічого нового" в критиці з боку "багатих медіапідприємців, які не цінують соціал-демократичної політики і не стримують свої думки".

"Потрібно зберігати холоднокровність", - сказав Шольц Stern.

"Мене набагато більше турбує, ніж подібні образи, те, що Маск підтримує таку партію, як AfD, яка частково є правоекстремістською, проповідує зближення з путінською росією і хоче послабити трансатлантичні відносини", - сказав Шольц.

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AfD відстежується німецькою службою внутрішньої розвідки за підозрою у правоекстремістській діяльності і вже була визнана такою в деяких окремих німецьких землях.

Німеччина проведе дострокові парламентські вибори 23 лютого після того, як трипартійна коаліція Шольца розпалася в листопаді через суперечку про те, як оживити застійну економіку країни.

Віце-канцлер і міністр економіки Роберт Хабек також застеріг Маска від втручання в політику Німеччини.

"Руки геть від нашої демократії, містер Маск!" - сказав Хабек в інтерв'ю журналу Spiegel.

"Поєднання величезного багатства, контролю над інформацією та мережами, використання штучного інтелекту і готовності ігнорувати правила - це лобова атака на нашу демократію", - сказав Хабек, кандидат на пост канцлера від Партії зелених.

Нещодавно Маск викликав бурю обурення, підтримавши АДГ у статті для Welt am Sonntag, що призвело до відставки редактора відділу думок газети Єви Марі Когель на знак протесту.

"Альтернатива для Німеччини (АдН) - остання іскра надії для цієї країни", - написав Маск у своєму перекладеному коментарі.

Генеральний директор Tesla Motors також написав, що його інвестиції в Німеччину дали йому право коментувати стан країни.

У АдН високі рейтинги, але у її кандидата на вищу посаду Еліс Вайдель немає реальних шансів стати канцлером, тому що інші партії відмовляються працювати з вкрай правою партією.