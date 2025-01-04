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Обеспокоен поддержкой крайне правой партии, а не оскорблениями: Шольц о критике Маска

Обеспокоен поддержкой крайне правой партии, а не оскорблениями: Шольц о критике Маска

Киев  •  УНН

 • 5503 просмотра

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Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал критику и поддержку Илоном Маском партии АдГ. Он призвал сохранять хладнокровие, но выразил беспокойство из-за вмешательства миллиардера в немецкие выборы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сохраняет "хладнокровие" в отношении критических личных комментариев Илона Маска, но считает тревожным, что американский миллиардер прилагает усилия, чтобы вмешаться во всеобщие выборы, поддерживая крайне правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Шольц отреагировал на то, что Маск, близкий союзник избранного президента США Дональда Трампа, назвал канцлера "дураком" после того, как его коалиционное правительство рухнуло в ноябре, а затем поддержал АдГ в статье, которую он написал для крупной немецкой газеты.

Шольц, глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ), заявил в комментариях, опубликованных в субботу немецким журналом Stern, что "нет ничего нового" в критике со стороны "богатых медиапредпринимателей, которые не ценят социал-демократическую политику и не сдерживают свои мнения".

"Нужно сохранять хладнокровие", — сказал Шольц Stern.

"Меня гораздо больше беспокоит, чем подобные оскорбления, то, что Маск поддерживает такую ​​партию, как AfD, которая отчасти является правоэкстремистской, проповедует сближение с путинской россией и хочет ослабить трансатлантические отношения", — сказал Шольц.

Добавим

AfD отслеживается немецкой службой внутренней разведки по подозрению в правоэкстремистской деятельности и уже была признана таковой в некоторых отдельных немецких землях.

Германия проведет досрочные парламентские выборы 23 февраля после того, как трехпартийная коалиция Шольца распалась в ноябре из-за спора о том, как оживить застойную экономику страны.

Вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек также предостерег Маска от вмешательства в политику Германии.

"Руки прочь от нашей демократии, мистер Маск!" — сказал Хабек в интервью журналу Spiegel.

"Сочетание огромного богатства, контроля над информацией и сетями, использования искусственного интеллекта и готовности игнорировать правила — это лобовая атака на нашу демократию", — сказал Хабек, кандидат на пост канцлера от Партии зеленых.

Недавно Маск вызвал бурю негодования, поддержав АдГ в статье для Welt am Sonntag, что привело к отставке редактора отдела мнений газеты Евы Мари Когель в знак протеста.

"Альтернатива для Германии (АдГ) — последняя искра надежды для этой страны", — написал Маск в своем переведенном комментарии.

Генеральный директор Tesla Motors также написал, что его инвестиции в Германию дали ему право комментировать состояние страны.

У АдГ высокие рейтинги, но у ее кандидата на высший пост Элис Вайдель нет реальных шансов стать канцлером, потому что другие партии отказываются работать с крайне правой партией.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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