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Шольц обвинил оппонентов во лжи о помощи Украине - Bild

Шольц обвинил оппонентов во лжи о помощи Украине - Bild

Киев  •  УНН

 • 7718 просмотра

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Канцлер Германии заявил, что его оппоненты обманывают немецкий народ по вопросу финансирования помощи Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно обвинил своих политических оппонентов во лжи относительно финансирования помощи Украине. По его словам, немецкий народ сознательно вводят в заблуждение, избегая обсуждения ключевого вопроса - как покрывать расходы, пишет УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил с предложением отменить так называемый "долговой тормоз" и взять кредит, чтобы выделить три миллиарда евро на помощь Украине. 

Однако ХДС, СвДП и даже "Зелёные" - его коалиционные партнёры - предпочли профинансировать дополнительные поставки оружия Украине за счёт внеплановых бюджетных расходов.

Теперь Шольц внезапно в интервью FAZ обвинил своих политических оппонентов во лжи: "У меня складывается впечатление, я скажу это здесь прямо: в настоящий момент немецкий народ обманывают с величайшей интенсивностью и тщательностью"

На уточняющий вопрос, кто именно обманывает народ, Шольц добавил: "Все те, кто старается уклониться от главного вопроса: "Как мы это оплатим?""

Как отмечает издание, речь, вероятно, идёт о кандидатах в канцлеры — Фридрихе Мерце (ХДС), Роберте Хабеке ("Зелёные") и Кристиане Линднере (СвДП). Обвинения Шольца также были восприняты на личный счёт министром иностранных дел Анналеной Бербок ("Зелёные"), которая выразила возмущение. 

Она подчеркнула, что Шольц не должен использовать спор о финансировании помощи Украине в своих предвыборных интересах.

"Я хочу со всей серьёзностью сказать, что времена слишком сложные, а ответственность Германии слишком велика, чтобы мы сейчас, в ближайшие недели, погрузились в предвыборную риторику", — сказала Бербок.

В ХДС отметили, что Шольц, судя по всему, полностью утратил самообладание, раз начал обвинять всех во лжи. Согласно последним данным опроса INSA, рейтинг ХДС/ХСС составляет 29%, тогда как уровень поддержки СДПГ Олафа Шольца достигает лишь 16%.

Напомним 

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на заявление депутата от ХДС Родериха Кизеветтера, который утверждает, что перед выборами в Бундестаг Шольц планировал встретиться с путиным.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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