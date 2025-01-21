Шольц заявил об удачных переговорах с Трампом

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил об успешных первых переговорах с Дональдом Трампом, подчеркнув важность отношений с Соединенными Штатами как ближайшим союзником Германии за пределами Европы. Об этом он сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.

«Мы справимся с этим. Без лишнего волнения и возмущения, но также и без фальшивого ухаживания или молчания», - сказал Шольц.

По его словам он имел «удачные первые переговоры» с Трампом.

«Соединенные Штаты являются нашим ближайшим союзником за пределами Европы», - добавил канцлер.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно обвинил своих политических оппонентов во лжи относительно финансирования помощи Украине. По его словам, немецкий народ сознательно вводят в заблуждение, избегая обсуждения ключевого вопроса - как покрывать расходы.