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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шольц заявил об удачных переговорах с Трампом

Шольц заявил об удачных переговорах с Трампом

Киев  •  УНН

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Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил об успешных первых переговорах с Дональдом Трампом на форуме в Давосе. Шольц подчеркнул важность США как ближайшего союзника Германии за пределами Европы.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил об успешных первых переговорах с Дональдом Трампом, подчеркнув важность отношений с Соединенными Штатами как ближайшим союзником Германии за пределами Европы. Об этом он сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.

«Мы справимся с этим. Без лишнего волнения и возмущения, но также и без фальшивого ухаживания или молчания», - сказал Шольц.

По его словам он имел «удачные первые переговоры» с Трампом.

«Соединенные Штаты являются нашим ближайшим союзником за пределами Европы», - добавил канцлер. 

Напомним 

Канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно обвинил своих политических оппонентов во лжи относительно финансирования помощи Украине. По его словам, немецкий народ сознательно вводят в заблуждение, избегая обсуждения ключевого вопроса - как покрывать расходы.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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