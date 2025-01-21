Зеленский встретился с Шольцем в Давосе: говорили о создании центров единства в Берлине

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Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
14:58 • 69624 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая
14:17 • 90914 просмотра

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая

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Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения
14:13 • 98938 просмотра

Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия
13:42 • 100538 просмотра

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия

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В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн
21 января, 11:36 • 106692 просмотра

В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн

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"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США
21 января, 11:10 • 110406 просмотра

"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 132657 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

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Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
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Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

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Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 137026 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

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АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 128717 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с Шольцем в Давосе: говорили о создании центров единства в Берлине

Зеленский встретился с Шольцем в Давосе: говорили о создании центров единства в Берлине

Киев  •  УНН

 • 2667 просмотра

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На полях форума в Давосе Президент Украины встретился с канцлером Германии для обсуждения дальнейшей поддержки. Особое внимание уделено ПВО и созданию очагов единства в Берлине.

Президент Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и координацию с партнерами для достижения справедливого мира, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил за помощь Украине в борьбе с российской агрессией. Германия - вторая по объему предоставленной нашему государству поддержки. С начала полномасштабного российского вторжения ФРГ передала помощь на более 37 млрд евро. Отдельно Президент отметил лидерство страны в усилении украинской ПВО. Германия сделала весомый вклад в спасение украинцев и помогла сохранить тысячи жизней.

Шольц заявил об удачных переговорах с Трампом21.01.25, 16:39 • 17474 просмотра

По данным ОП, во время встречи особое внимание уделили продолжению поддержки Украины, в частности дальнейшему обеспечению средствами противовоздушной обороны, и координации шагов со всеми союзниками. Это поможет усилить украинских воинов на фронте, укрепить позиции Украины и приблизить справедливый и длительный мир.

Шольц обвинил оппонентов во лжи о помощи Украине - Bild21.01.25, 14:33 • 25755 просмотров

Отдельная тема разговора - сотрудничество Германии с Министерством национального единства Украины. Стороны обсудили конкретные шаги по созданию центров единства в Берлине.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика

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