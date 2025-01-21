Зеленский встретился с Шольцем в Давосе: говорили о создании центров единства в Берлине

Президент Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и координацию с партнерами для достижения справедливого мира, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил за помощь Украине в борьбе с российской агрессией. Германия - вторая по объему предоставленной нашему государству поддержки. С начала полномасштабного российского вторжения ФРГ передала помощь на более 37 млрд евро. Отдельно Президент отметил лидерство страны в усилении украинской ПВО. Германия сделала весомый вклад в спасение украинцев и помогла сохранить тысячи жизней.

Шольц заявил об удачных переговорах с Трампом

По данным ОП, во время встречи особое внимание уделили продолжению поддержки Украины, в частности дальнейшему обеспечению средствами противовоздушной обороны, и координации шагов со всеми союзниками. Это поможет усилить украинских воинов на фронте, укрепить позиции Украины и приблизить справедливый и длительный мир.

Шольц обвинил оппонентов во лжи о помощи Украине - Bild

Отдельная тема разговора - сотрудничество Германии с Министерством национального единства Украины. Стороны обсудили конкретные шаги по созданию центров единства в Берлине.