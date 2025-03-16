Президент Фінляндії: путін не хоче миру, Україні потрібна зброя
Київ • УНН
Олександр Стубб заявив, що переговори з путіним дуже складно вести, бо він прагне знищення України. Тому потрібен максимальний тиск на рф: санкції, активи та озброєння України.
Президент Фінляндії Олександр Стубб бачить мізерно малі шанси на переговори з президентом росії путіним про припинення вогню в Україні. Він вважає, що Україну важливо "озброїти до зубів". Передає УНН із посиланням на ВВС.
Я не думаю, що Путін хоче припинення вогню, Путін не хоче миру
Президент Фінляндії заявив, що президент росії путін все ще хоче, щоб Україна "припинила своє існування".
У зв'язку з цим тиск на президента росії має бути максимальним, сказав Стубб, також маючи на увазі відеоконференцію близько 25 глав держав і урядів у суботу щодо ситуації у війні на Україні.
У цьому контексті: посилення санкцій, використання заморожених російських активів і "озброєння України до зубів", зазначив президент Фінляндії.
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Щодо введення військ у складі миротворочого контингенту, Стубб зазначив наступне:
Щойно в нас з'явиться чіткий план, ми візьмемося за його реалізацію, але є щонайменше 50 способів це зробити.
Президент Александр Стубб повідомив, що Фінляндія готова до конкретних дій, щойно в Україні буде досягнуто припинення вогню або мир. За його словами, поки рано говорити про це
Довідково
Фінляндія вже майже два роки є офіційним членом військового альянсу НАТО . Країна має кордон із Росією протяжністю 1340 кілометрів.
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