У Фінляндії бойовика Петровського з групи "Русич" засудили до довічного за воєнні злочини
Київ • УНН
Окружний суд Гельсінкі засудив Воіслава Тордена (Яна Петровського) до довічного ув'язнення за чотири воєнні злочини на сході України у 2014 році. Це перший випадок розгляду воєнних злочинів в Україні у Фінляндії.
Окружний суд Гельсінкі у Фінляндії засудив росіянина Воіслава Тордена (Яна Петровського) до довічного ув'язнення за чотири воєнні злочини, повідомляє Yle, пише УНН.
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Прокурор вимагав для Тордена довічного ув'язнення за п'ять воєнних злочинів на сході України в 2014 році. Суд відхилив одне обвинувачення.
Суд вважає, що Торден безперечно був членом добровольчого угруповання або загону під назвою "Русич" під час інкримінованих дій, що брав участь у збройному нападі на бійців батальйону "Айдар" Збройних сил України в Луганській області на сході України.
Суд відхилив обвинувачення в тому, що Торден, як заступник командира "Русича", допомагав керувати діями бійців "Русича", коли 5 вересня 2014 року бійці "Русича" організували та здійснили засідку та підпал з використанням українського прапора.
У суді прокурор зазначав, що надані докази свідчать про вчинення Торденом п'яти кримінальних дій на території Луганської області 5 вересня 2014 року.
Торден у суді відкидав обвинувачення та заперечував свою причетність до засідки.
38-річного Воіслава Тордена на момент подій звали Ян Петровський.
Це перший випадок, коли у суді у Фінляндії були висунуті обвинувачення щодо підозрюваних у воєнних злочинах під час війни в Україні.
Суд і вирок відбулися у Фінляндії, оскільки Верховний суд країни вирішив, що запит України про екстрадицію Тордена не може бути задоволений.
В Офісі Генпрокурора відреагували на відмову суду в Фінляндії екстрадувати російського бойовика Петровського08.12.23, 18:30 • 46601 перегляд