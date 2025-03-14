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В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Киев • УНН

 • 137566 просмотра

Окружной суд Хельсинки приговорил Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за четыре военных преступления на востоке Украины в 2014 году. Это первый случай рассмотрения военных преступлений в Украине в Финляндии.

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Окружной суд Хельсинки в Финляндии приговорил россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за четыре военных преступления, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Прокурор требовал для Тордена пожизненного заключения за пять военных преступлений на востоке Украины в 2014 году. Суд отклонил одно обвинение.

Суд считает, что Торден бесспорно был членом добровольческой группировки или отряда под названием "Русич" во время инкриминируемых действий, участвовавшем в вооруженном нападении на бойцов батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины в Луганской области на востоке Украины.

Суд отклонил обвинение в том, что Торден, как заместитель командира "Русича", помогал руководить действиями бойцов "Русича", когда 5 сентября 2014 года бойцы "Русича" организовали и осуществили засаду и поджог с использованием украинского флага.

В суде прокурор отмечал, что представленные доказательства свидетельствуют о совершении Торденом пяти уголовных действий на территории Луганской области 5 сентября 2014 года.

Торден в суде отвергал обвинения и отрицал свою причастность к засаде.

38-летнего Воислава Тордена на момент событий звали Ян Петровский.

Это первый случай, когда в суде в Финляндии были выдвинуты обвинения в отношении подозреваемых в военных преступлениях во время войны в Украине.

Суд и приговор состоялись в Финляндии, поскольку Верховный суд страны решил, что запрос Украины об экстрадиции Тордена не может быть удовлетворен.

В Офисе Генпрокурора отреагировали на отказ суда в Финляндии экстрадировать российского боевика Петровского08.12.23, 18:30 • 46601 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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