В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления
Киев • УНН
Окружной суд Хельсинки приговорил Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за четыре военных преступления на востоке Украины в 2014 году. Это первый случай рассмотрения военных преступлений в Украине в Финляндии.
Окружной суд Хельсинки в Финляндии приговорил россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за четыре военных преступления, сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Прокурор требовал для Тордена пожизненного заключения за пять военных преступлений на востоке Украины в 2014 году. Суд отклонил одно обвинение.
Суд считает, что Торден бесспорно был членом добровольческой группировки или отряда под названием "Русич" во время инкриминируемых действий, участвовавшем в вооруженном нападении на бойцов батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины в Луганской области на востоке Украины.
Суд отклонил обвинение в том, что Торден, как заместитель командира "Русича", помогал руководить действиями бойцов "Русича", когда 5 сентября 2014 года бойцы "Русича" организовали и осуществили засаду и поджог с использованием украинского флага.
В суде прокурор отмечал, что представленные доказательства свидетельствуют о совершении Торденом пяти уголовных действий на территории Луганской области 5 сентября 2014 года.
Торден в суде отвергал обвинения и отрицал свою причастность к засаде.
38-летнего Воислава Тордена на момент событий звали Ян Петровский.
Это первый случай, когда в суде в Финляндии были выдвинуты обвинения в отношении подозреваемых в военных преступлениях во время войны в Украине.
Суд и приговор состоялись в Финляндии, поскольку Верховный суд страны решил, что запрос Украины об экстрадиции Тордена не может быть удовлетворен.
В Офисе Генпрокурора отреагировали на отказ суда в Финляндии экстрадировать российского боевика Петровского08.12.23, 18:30 • 46601 просмотр