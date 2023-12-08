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В Офисе Генпрокурора отреагировали на отказ суда в Финляндии экстрадировать российского боевика Петровского

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 16:30  •  19934 просмотра

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Офис Генерального прокурора продолжает сотрудничество с компетентными органами Финляндии в отношении указанного подозреваемого.

Офис Генпрокурора продолжает искать пути задержания и выдачи одного из лидеров российской неонацистской группировки ДШРГ "Русич" Яна Петровского, которого суд и Финляндии отказалась экстрадировать в Украину. Об этом сообщил заместитель начальника отдела международно-правовой помощи Офиса Генерального прокурора Андрей Гулкевич, передает УНН со ссылкой на ОГП.

Мы продолжаем искать пути задержания и выдачи этого подозреваемого в Украину. В соответствии с нашим законодательством он остается подозреваемым. Поэтому мы направляли соответствующие запросы на его арест и экстрадицию. Обязанность преследования таких лиц предусмотрена, в частности, Конвенцией Совета Европы о предотвращении терроризма 2005 года, которая также действует для Финляндской Республики 

- отметил Гулкевич.

Он также сообщил, что в течение 2023 года Офис Генерального прокурора направил в иностранные государства 125 запросов на экстрадицию. Из них 20 удовлетворены, 15 отклонены. Другие находятся на рассмотрении в соответствующих странах.

По словам прокурора, одной из самых распространенных причин отклонения запросов на экстрадицию являются активные боевые действия на территории Украины. И отдельные международные партнеры считают, что наша страна не сможет должным образом, в соответствии с международным законодательством, обеспечить надлежащие условия содержания подозреваемых и обвиняемых. 

Кроме этого он рассказал об усилиях, которые прилагают прокуроры Офиса Генерального прокурора, чтобы увеличить количество положительных решений о выдаче лиц в Украину для уголовного преследования.

"Офис Генерального прокурора активно участвует в разработке законодательных изменений относительно условий содержания. В частности, недавно Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект, который будет обеспечивать права лиц, которые будут переданы в Украину для отбывания наказания", - добавил Андрей Гулкевич.

Офис Генерального прокурора продолжает сотрудничество с компетентными органами Финляндии по указанному подозреваемому.

Дополнение

Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины на экстрадицию Яна Петровского, лидера российских неонацистов, ссылаясь на плохие условия заключения в Украине, нарушающие права человека.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
В Офісі Генпрокурора відреагували на відмову суду в Фінляндії екстрадувати російського бойовика Петровського
The Prosecutor General's Office responds to the refusal of the court in Finland to extradite Russian militant Petrovsky
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