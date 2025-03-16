Розмова Трампа і путіна відбудеться наступного тижня, заявив Віткофф
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп та президент рф володимир путін проведуть телефонну розмову наступного тижня. Спецпосланець президента США Стів Віткофф назвав свою зустріч із путіним позитивною.
Президент США Дональд Трамп та президент рф володимир путін проведуть телефонну розмову наступного тижня.
Про це повідомив спецпосланець президента США Стів Віткофф в прямому ефірі телеканалу CNN, передає УНН.
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Я очікую, що цього тижня, який починається, відбудеться розмова між двома президентами (рф і США,-ред). Ми також продовжуємо взаємодіяти і розмовляти з українцями
Також Віткофф зазначив, що його зустріч із путіним у москві була тривалістю близько 3-4 годин. Зокрема, спецпосланець американського президента назвав бесіду позитивною.
Нагадаємо
13 березня Стівен Віткофф відвідав москву. Зокрема, очікувалося, що він обговорить з російським керівництвом припинення вогню в Україні після переговорів України та США у Джидді.
Після цього повідомлялося, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя Україні.