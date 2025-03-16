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Розмова Трампа і путіна відбудеться наступного тижня, заявив Віткофф

Київ • УНН

 • 28414 перегляди

Президент США Дональд Трамп та президент рф володимир путін проведуть телефонну розмову наступного тижня. Спецпосланець президента США Стів Віткофф назвав свою зустріч із путіним позитивною.

Розмова Трампа і путіна відбудеться наступного тижня, заявив Віткофф

Президент США Дональд Трамп та президент рф володимир путін проведуть телефонну розмову наступного тижня.

Про це повідомив спецпосланець президента США Стів Віткофф в прямому ефірі телеканалу CNN, передає УНН.

Деталі

Я очікую, що цього тижня, який починається, відбудеться розмова між двома президентами (рф і США,-ред). Ми також продовжуємо взаємодіяти і розмовляти з українцями

- зазначив Віткофф.

Також Віткофф зазначив, що його зустріч із путіним у москві була тривалістю близько 3-4 годин. Зокрема, спецпосланець американського президента назвав бесіду позитивною.  

Нагадаємо 

13 березня Стівен Віткофф відвідав москву. Зокрема, очікувалося, що він обговорить з російським керівництвом припинення вогню в Україні після переговорів України та США у Джидді.

Після цього повідомлялося, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя  Україні. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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