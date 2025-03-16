Разговор Трампа и путина состоится на следующей неделе, заявил Виткофф
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп и президент рф владимир путин проведут телефонный разговор на следующей неделе. Спецпосланник президента США Стив Виткофф назвал свою встречу с путиным позитивной.
Президент США Дональд Трамп и президент рф Владимир Путин проведут телефонный разговор на следующей неделе.
Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Виткофф в прямом эфире телеканала CNN, передает УНН.
Детали
Я ожидаю, что на этой неделе, которая начинается, состоится разговор между двумя президентами (рф и США,-ред). Мы также продолжаем взаимодействовать и разговаривать с украинцами
Также Виткофф отметил, что его встреча с Путиным в Москве была продолжительностью около 3-4 часов. В частности, спецпосланник американского президента назвал беседу позитивной.
Напомним
13 марта Стивен Виткофф посетил Москву. В частности, ожидалось, что он обсудит с российским руководством прекращение огня в Украине после переговоров Украины и США в Джидде.
После этого сообщалось, что диктатор Владимир Путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-ти дневного перемирия Украине.