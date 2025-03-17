США обговорюють з Європою врегулювання ситуації в Україні - Віткофф

Сполучені Штати Америки підтримують контакти з Великою Британією, Норвегією, Францією, Фінляндією та іншими європейськими державами щодо врегулювання ситуації в Україні. Про це заявив спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф в ефірі телеканалу CNN, передає УНН.

Ми ведемо дискусії з усіма зацікавленими європейськими країнами. Це Франція, Велика Британія, Норвегія, Фінляндія та всі інші. Також обговорюються - зауважив Стів Віткофф.

За його словами, Вашингтон продовжує активно обговорювати з союзниками всі моменти, які "будуть включені в режим припинення вогню".

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Президент США Дональд Трамп та президент рф володимир путін проведуть телефонну розмову наступного тижня. Спецпосланець президента США Стів Віткофф назвав свою зустріч із путіним позитивною.

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