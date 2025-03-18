Українська сторона буде підтримувати будь-які кроки до зменшення ударів по інфраструктурі - Зеленський
Київ • УНН
Президент заявив, що Україна підтримає будь-які заходи для зменшення атак на військову та цивільну інфраструктуру. Він відзначив загрозу ударів по Сумській, Харківській та Запорізькій областях.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона буде підтримувати будь-які кроки до зменшення ударів і по військовій, і по цивільній інфраструктурі, передає УНН.
У курській області ми бачимо, що вони хочуть зробити. Вони хочуть зробити удари по Сумській області, по Харківській області, по Запорізькій. Ось, що ми бачимо. Так легко ми це не дамо робити. Я вважаю, всім потрібно тиснути, щоб був сталий мир. Якщо Трамп може дотиснути щодо деталей і не бити енергетиці, і по морю. Якщо такий перший крок, а поки що інших кроків немає, то нехай розкажуть тоді деталі, як ми будемо це робити. Я впевнений, що принаймні американська, українська сторона буде підтримувати будь-які кроки до зменшення ударів і по військовій, і по цивільній інфраструктурі, ми будемо такі кроки підтримувати
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