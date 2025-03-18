путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

російський диктатор володимир путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі та дав таку команду військовим, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними росЗМІ, президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін під час телефонної розмови домовилися про створення експертних груп з українського врегулювання.

Зазначається, що путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі та дав таку команду військовим, заявив кремль.

Доповнення

Заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно о 16:00 за Києвом повідомляв, що президент Трамп зараз перебуває в Овальному кабінеті та розмовляє з володимиром путіним.

О 18:30 за київським часом NBC News повідомив, що розмову завершено.

За даними російського джерела, розмова Дональда Трампа та володимира путіна пройшла успішно.

У Білому домі незабаром оприлюднять заяву по результатах переговорів президента Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна.