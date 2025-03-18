путин поддержал предложение о взаимном отказе рф и Украины на 30 дней от ударов по энергетике - росСМИ
Киев • УНН
По данным росСМИ, российский диктатор владимир путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе рф и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Он якобы уже отдал приказ военным.
российский диктатор владимир путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе рф и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По данным росСМИ, президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин во время телефонного разговора договорились о создании экспертных групп по украинскому урегулированию.
Отмечается, что путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе рф и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным, заявил кремль.
Дополнение
Заместитель главы аппарата Белого дома Ден Скавино в 16:00 по Киеву сообщал, что президент Трамп сейчас находится в Овальном кабинете и разговаривает с владимиром путиным.
В 18:30 по киевскому времени NBC News сообщил, что разговор завершен.
По данным российского источника, разговор Дональда Трампа и владимира путина прошел успешно.
В Белом доме вскоре обнародуют заявление по результатам переговоров президента Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина.