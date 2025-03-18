Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова із російським диктатором володимиром путіним "була дуже доброю і продуктивною", передає УНН.

Моя сьогоднішня телефонна розмова з Президентом Росії Путіним була дуже доброю і продуктивною. Ми домовилися про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики та інфраструктури, з розумінням того, що ми будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, врешті-решт, над завершенням цієї жахливої війни між росією та Україною - написав Трамп у своїй сооцмережі.

Крім того, за словами президента США, "було обговорено багато елементів мирного договору, включаючи той факт, що тисячі солдатів гинуть, і президент путін, і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося".

Цей процес зараз в повній силі, і ми, сподіваємось, заради Людства, зробимо цю роботу! - резюмував Трамп.

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

Доповнення

Заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно о 16:00 за Києвом повідомляв, що президент Трамп зараз перебуває в Овальному кабінеті та розмовляє з володимиром путіним.

О 18:30 за київським часом NBC News повідомив, що розмову завершено.

За даними російського джерела, розмова Дональда Трампа та володимира путіна пройшла успішно.