Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним
Київ • УНН
Трамп повідомив про домовленість із путіним щодо припинення вогню на енергетичних об'єктах України. Обговорювались елементи мирного договору та завершення війни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова із російським диктатором володимиром путіним "була дуже доброю і продуктивною", передає УНН.
Моя сьогоднішня телефонна розмова з Президентом Росії Путіним була дуже доброю і продуктивною. Ми домовилися про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики та інфраструктури, з розумінням того, що ми будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, врешті-решт, над завершенням цієї жахливої війни між росією та Україною
Крім того, за словами президента США, "було обговорено багато елементів мирного договору, включаючи той факт, що тисячі солдатів гинуть, і президент путін, і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося".
Цей процес зараз в повній силі, і ми, сподіваємось, заради Людства, зробимо цю роботу!
Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі18.03.25, 19:51 • 108316 переглядiв
Доповнення
Заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно о 16:00 за Києвом повідомляв, що президент Трамп зараз перебуває в Овальному кабінеті та розмовляє з володимиром путіним.
О 18:30 за київським часом NBC News повідомив, що розмову завершено.
За даними російського джерела, розмова Дональда Трампа та володимира путіна пройшла успішно.