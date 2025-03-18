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Трамп заявил об "очень хорошем и продуктивном" разговоре с путиным

Киев • УНН

 • 125158 просмотра

Трамп сообщил о договоренности с путиным о прекращении огня на энергетических объектах Украины. Обсуждались элементы мирного договора и завершение войны.

Трамп заявил об "очень хорошем и продуктивном" разговоре с путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским диктатором владимиром путиным "был очень хорошим и продуктивным", передает УНН.

Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом россии путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры, с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конечном итоге, над завершением этой ужасной войны между россией и Украиной. 

- написал Трамп в своей сооцсети.

Кроме того, по словам президента США, "было обсуждено много элементов мирного договора, включая тот факт, что тысячи солдат гибнут, и президент путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось".

Этот процесс сейчас в полной силе, и мы, надеемся, ради Человечества, сделаем эту работу! 

- резюмировал Трамп.

Белый дом обнародовал заявление по итогам телефонного разговора Трампа и путина: детали18.03.25, 19:51 • 108295 просмотров

Дополнение

Заместитель председателя аппарата Белого дома Ден Скавино в 16:00 по Киеву сообщал, что президент Трамп сейчас находится в Овальном кабинете и разговаривает с владимиром путиным.

В 18:30 по киевскому времени NBC News сообщил, что разговор завершен.

По данным российского источника, разговор Дональда Трампа и владимира путина прошел успешно.

Антонина Туманова

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