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Украинская сторона будет поддерживать любые шаги к уменьшению ударов по инфраструктуре - Зеленский

Киев • УНН

 • 15296 просмотра

Президент заявил, что Украина поддержит любые меры для уменьшения атак на военную и гражданскую инфраструктуру. Он отметил угрозу ударов по Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

Украинская сторона будет поддерживать любые шаги к уменьшению ударов по инфраструктуре - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет поддерживать любые шаги к уменьшению ударов и по военной, и по гражданской инфраструктуре, передает УНН.

В курской области мы видим, что они хотят сделать. Они хотят нанести удары по Сумской области, по Харьковской области, по Запорожской. Вот, что мы видим. Так легко мы это не дадим делать. Я считаю, всем нужно давить, чтобы был устойчивый мир. Если Трамп может додавить по деталям и не бить по энергетике, и по морю. Если такой первый шаг, а пока что других шагов нет, то пусть расскажут тогда детали, как мы будем это делать. Я уверен, что по крайней мере американская, украинская сторона будет поддерживать любые шаги к уменьшению ударов и по военной, и по гражданской инфраструктуре, мы будем такие шаги поддерживать 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским диктатором владимиром путиным "был очень хорошим и продуктивным".

путин поддержал предложение о взаимном отказе рф и Украины на 30 дней от ударов по энергетике - росСМИ18.03.25, 19:31 • 104376 просмотров

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