путин смеется над нами - Борис Джонсон о разговоре Трампа с главой рф

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на разговор президента США Дональда Трампа с диктатором рф владимиром путиным. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Он также заметил, что российский диктатор хочет продолжать "бомбить и убивать невинных украинцев".

Он хочет разоружить Украину. Он хочет, чтобы Украина была нейтрализована. Он хочет сделать Украину вассальным государством россии. Он не ведет переговоры. Он смеется над нами