путин смеется над нами - Борис Джонсон о разговоре Трампа с главой рф
Киев • УНН
Борис Джонсон раскритиковал разговор Трампа с путиным, заявив, что российский диктатор хочет продолжать войну, а не вести переговоры.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на разговор президента США Дональда Трампа с диктатором рф владимиром путиным. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.
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Он также заметил, что российский диктатор хочет продолжать "бомбить и убивать невинных украинцев".
Он хочет разоружить Украину. Он хочет, чтобы Украина была нейтрализована. Он хочет сделать Украину вассальным государством россии. Он не ведет переговоры. Он смеется над нами
Напомним
18 марта Трамп и путин имели телефонный разговор, который длился более полутора часов. По информации источника CNN, разговор Трампа и путина прошел "очень хорошо".
Владимир Зеленский еще не общался с Дональдом Трампом после его телефонного разговора с владимиром путиным. Он надеется на разговор в ближайшее время, чтобы понять детали.
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