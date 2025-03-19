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путин смеется над нами - Борис Джонсон о разговоре Трампа с главой рф

Киев • УНН

 • 116703 просмотра

Борис Джонсон раскритиковал разговор Трампа с путиным, заявив, что российский диктатор хочет продолжать войну, а не вести переговоры.

путин смеется над нами - Борис Джонсон о разговоре Трампа с главой рф

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на разговор президента США Дональда Трампа с диктатором рф владимиром путиным. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Какая неожиданность - путин отвергает безусловное прекращение огня

- написал Джонсон.

Он также заметил, что российский диктатор хочет продолжать "бомбить и убивать невинных украинцев".

Он хочет разоружить Украину. Он хочет, чтобы Украина была нейтрализована. Он хочет сделать Украину вассальным государством россии. Он не ведет переговоры. Он смеется над нами

подчеркнул Джонсон.

Напомним

18 марта Трамп и путин имели телефонный разговор, который длился более полутора часов. По информации источника CNN, разговор Трампа и путина прошел "очень хорошо".

Владимир Зеленский еще не общался с Дональдом Трампом после его телефонного разговора с владимиром путиным. Он надеется на разговор в ближайшее время, чтобы понять детали.

Трамп будет руководить войной в Украине до ее конца – спецпосланник США Келлог19.03.25, 01:13 • 20474 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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