"Ничего не получат": Джонсон раскритиковал "план Трампа" по Украине

Борис Джонсон выступил с критикой мирных предложений Дональда Трампа по Украине. Экс-чиновник видит в администрации США повышенный интерес к природным ресурсам Украины. Однако это все, что обещает Белый дом Украине, после героических лет сопротивления, объясняет британский премьер в своем сообщении.

Передает УНН со ссылкой на страницу Бориса Джонсона в соцсети.

Детали

В сообщении на Х Джонсон раскритиковал очевидные условия соглашения, к которому Трамп подталкивает Киев.

Путин без разбора убивает еще больше украинских мирных жителей, убив и ранив 100 человек в Киеве, включая детей. И какая его награда в соответствии с последними мирными предложениями? - отметил Джонсон.

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"1. Право сохранить суверенную украинскую территорию, которую он захватил силой и в нарушение международного права.

2. Право контролировать судьбу Украины, запретив членство в НАТО.

3. Отмена санкций против России.

4. Экономическое партнерство с Америкой.

5. Шанс восстановить свои вооруженные силы для следующего нападения через несколько коротких лет".

Политик добавил:

Что касается Украины - что они получат после трех лет героического сопротивления жестокому и неспровоцированному вторжению? Какова их награда за ужасные жертвы, которые они понесли - ради, как им постоянно говорили, свободы и демократии во всем мире? - написал Джонсон.

Экс-глава правительства Великобритании считает необходимым обеспечить "долгосрочные, надежные, должным образом профинансированные гарантии безопасности для Украины", предоставленные западными союзниками.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что Крым будет трудно вернуть Украине, поскольку он был "отдан" администрацией Обамы. Он уклонился от ответа, готов ли признать Крым российским для мира.

Президент ЮАР Рамафоса сообщил о разговоре с Трампом о мирном процессе в Украине.

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