У экс-премьера Британии Бориса Джонсона родился девятый ребенок
Киев • УНН
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и Керри сообщили о рождении четвертого совместного ребенка. Дочь родилась 21 мая, пара поженилась в мае 2021 года.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри сообщили о рождении дочери. Это четвертый совместный малыш для супругов, сообщает УНН со ссылкой на издание The Guardian и Instagram Кэрри Джонсон.
Детали
Новость о рождении ребенка Кэрри Джонсон сообщила в субботу, 24 мая, на своей странице в Instagram.
Джонсон поделилась серией фотографий, анонсирующих эту новость, добавив, что их ребенок родился 21 мая и что они "влюблены".
"Не могу поверить, какая ты красивая и крошечная. Чувствую себя невероятно счастливой. Мы все просто в восторге. Не уверена, что спала хоть минуту с тех пор, как ты родилась, потому что не могу перестать смотреть на то, какая ты красивая", - говорится в заметке.
По данным издания, пара поженилась в мае 2021 года в Вестминстерском соборе и воспитывает троих детей: Уилфреда, Роми и Фрэнка.
У 60-летнего Джонсона также есть четверо детей от бывшей жены, адвоката Марины Вилер, и ребенок, родившийся в 2009 году в результате романа с арт-консультантом Хелен Макинтайр.
Напомним
В новой биографии Фредди Меркьюри утверждается, что у него есть внебрачная дочь, рожденная от романа с женой друга. Дочь, которой сейчас 48 лет, получила от отца личные дневники.
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