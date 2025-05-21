ЄС погодив запозичення до 150 млрд євро в рамках інструменту SAFE для оборони Європи: що передбачається для України
Київ • УНН
ЄС створив інструмент SAFE із запозиченням до 150 млрд євро для інвестицій в оборону. Україна отримає підтримку через збільшення військової допомоги та інтеграцію оборонних галузей.
Європейський Союз погодив створення інструменту Security Action for Europe (SAFE), що передбачає запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів ЄС. Україна зможе отримати підтримку шляхом збільшення військової допомоги та поглиблення інтеграції європейської та української оборонної промисловості. Про це повідомило польське головування у Раді ЄС в соцмережі Х, передає УНН.
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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в соцмережі Х написала, що держави-члени ЄС погодини інструмент кредитування оборонно-промислової готовності.
Європа бере на себе більшу відповідальність за власну оборону у все більш небезпечному світі. Це означає передові можливості - для нашого Союзу, для України, для нашого континенту в цілому
Доповнення
В березні УНН повідомляв, що Європейська комісія затвердила Білу книгу щодо європейської оборони, а також план ReArm Europe, амбітний оборонний пакет, який надає державам-членам ЄС фінансові важелі для збільшення інвестицій у оборонні можливості.
Біла книга щодо європейської оборони – Readiness 2030
"Біла книга представляє рішення для усунення критичних прогалин у спроможностях та створення потужної оборонної промислової бази. Вона пропонує шляхи для держав-членів масово інвестувати в оборону, закуповувати оборонні системи та нарощувати готовність європейської оборонної промисловості в довгостроковій перспективі. Це важливо для безпеки Європи. Європа має інвестувати в безпеку та оборону континенту, продовжуючи підтримувати Україну, щоб захистити себе від агресії росії", - вказували у Єврокомісії.
Для ефективного вирішення цих проблем Біла книга окреслює низку ключових напрямків дій:
Усунення прогалин у спроможностях із зосередженням на критичних спроможностях, визначених державами-членами.
Підтримка європейської оборонної промисловості через сукупний попит і збільшення обсягів спільних закупівель.
Підтримка України шляхом збільшення військової допомоги та поглиблення інтеграції європейської та української оборонної промисловості.
Поглиблення загальноєвропейського оборонного ринку, в тому числі шляхом спрощення правил.
Прискорення трансформації оборони за допомогою революційних інновацій, таких як ШІ та квантові технології.
Підвищення готовності Європи до найгірших сценаріїв шляхом покращення військової мобільності, накопичення запасів і зміцнення зовнішніх кордонів, зокрема сухопутного кордону з росією та білоруссю.
Зміцнення партнерства з країнами-однодумцями по всьому світу.
Security Action for Europe (SAFE)
Інструмент передбачає запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів. Ці кошти будуть виплачуватися зацікавленим державам-членам на вимогу, на основі національних планів.
Виплати матимуть форму довгострокових позик за конкурентоспроможною ціною та привабливою структурою, які мають погасити держави-члени-бенефіціари. Позики будуть забезпечені резервом бюджету ЄС. SAFE дозволить державам-членам негайно та масово збільшити свої інвестиції в оборону шляхом спільних закупівель у європейської оборонної промисловості, зосереджуючись на пріоритетних можливостях. Це сприятиме забезпеченню оперативної сумісності, передбачуваності та зниженню витрат для потужної європейської оборонно-промислової бази.
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