Британія з'ясовує, чи причетна росія до підпалів майна Стармера - FT
Київ • УНН
Слідчі вивчають можливу роль росії у підпалах, пов'язаних з прем'єр-міністром Британії. Розслідування триває, щоб з'ясувати, чи є російський слід у цих інцидентах.
Британські служби безпеки розслідують, чи може росія бути причетною до трьох підпалів майна, пов'язаного з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на високопоставлених осіб Вайтголлу, пише УНН.
Деталі
Напади на сімейний будинок прем'єр-міністра Великої Британії в Кентіш-Тауні, на півночі Лондона, а також на автомобіль та житлову нерухомість, якими раніше володів британський прем'єр-міністр, відбулися на початку цього місяця.
Двох українців та громадянина Румунії звинуватили у змові з метою підпалу задля створення загрози життю. Поліція заявила, що трійця змовилися з "іншими невідомими особами".
Високопоставлені посадовці Вайтголлу заявили, що британські чиновники розслідують, чи могли російські спецслужби завербувати трійцю, звинувачену у підпалі. Вони повідомили, що ведуться обговорення щодо того, як найкраще реагувати, якщо це так.
Прокурор Сара Пшибильська заявила в суді, що передбачувана змова наразі "непояснена". Контртерористична поліція, яка веде розслідування, зберігає відкритість щодо мотивів. Стармер сказав, що пожежі були "атакою на всіх нас, на демократію та цінності, які ми відстоюємо".
Підпали майна Кіра Стармера: у Британії ще один українець постав перед судом21.05.25, 16:30 • 2854 перегляди
росія посилила кампанію саботажу та насильства по всій Європі протягом останніх 18 місяців, на тлі того, як війна москви проти України триває, а західні країни тиснуть на російську економіку санкціями. Велика Британія була одним із найсильніших прихильників України за послідовних адміністрацій консерваторів та лейбористів.
Навіть якщо британські чиновники дійшли висновку, що підпали мають російський слід, це не обов'язково означає, що їх замовив кремль або що підозрювані знали про будь-яку причетність росії, зазначає видання.
Столична поліція Лондона відмовилася від коментарів. Хоча розслідування веде контртерористичне командування столичної поліції, трьом підозрюваним висунуто обвинувачення у кримінальних злочинах, а не у злочинах проти національної безпеки.
Один урядовець попередив, що багато різних версій подій все ще розслідуються, і на цьому етапі нічого не виключено.
Даунінг-стріт відмовилася від коментарів. дмитро пєсков, речник глави кремля володимира путіна, не відповів на запит про коментар.