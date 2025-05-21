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Підпали майна Кіра Стармера: у Британії ще один українець постав перед судом

Київ • УНН

 • 1434 перегляди

У Британії українець Петро Починок постав перед судом за ймовірну причетність до підпалів майна очільника британського уряду Кіра Стармера. Він є другим українцем, обвинуваченим у цій справі.

Підпали майна Кіра Стармера: у Британії ще один українець постав перед судом

У Великій Британії другий українець постав перед судом за обвинуваченням у ймовірних підпалах двох об'єктів нерухомості та автомобіля прем'єр-міністра Кіра Стармера. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі 

За інформацією ЗМІ, 34-річний Петро Починок став другим громадянином України, ймовірно, причетним до підпалу нерухомості Стармера.

За даними поліції, Починка обвинувачують у змові з двома іншими обвинуваченими "та іншими невідомими особами" з метою пошкодження майна шляхом підпалу, а також у намірі зробити це або в нерозважливості щодо того, чи наражалося життя людей на небезпеку.

Звинувачення пов'язані з трьома пожежами, що сталися в період з 8 по 12 травня на півночі Лондона.

Нагадаємо

12 травня вночі сталася пожежа в будинку, який належить очільнику британського уряду Кіру Стармеру, в районі Кентіш-Таун. Пожежу загасили, обійшлося без постраждалих.

13 травня у Лондоні затримали 21-річного чоловіка за підозрою у підпалі будинку британського прем'єра. Також розслідуються інші інциденти, пов'язані з підпалом майна, яке належить Стармеру.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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