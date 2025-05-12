Лондонська поліція розслідує пожежу в будинку британського прем'єра Стармера

Лондонська поліція проводить розслідування у зв’язку з пожежею, що сталася в ніч на понеділок у будинку на півночі Лондона, який належить прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Зазначається, що біля будинку в районі Кентіш-Таун виставлено оточення.

Лондонська пожежна бригада повідомила, що о першій годині ночі її викликали на "невелику пожежу", яку загасили за 20 хвилин. Унаслідок займання пошкоджено вхід до будинку, проте ніхто не постраждав.

Кір Стармер зараз мешкає в офіційній резиденції британських прем’єр-міністрів на Даунінг-стріт, 10.

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