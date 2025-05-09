Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

Одне з найвідоміших дерев у великій Британії Sycamore Gap знищили двоє місцевих мешканців. Суд визнав їх винними у навмисному пошкодженні майна. Наразі вони знаходяться під вартою, а 15 липня – отримають остаточне рішення щодо покарання. Їм загрожує тривалий термін ув'язнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на TheGuardian.

Як зазначає видання судовий процес над 39-річним Даніелем Гремом та 32-річним Адамом Каррутерсом тривав в коронному суді Ньюкасла 8 днів поспіль. Врешті їх визнали винними "у навмисному пошкодженні майна історичної стіни Адріана та одного з найвідоміших дерев Великої Британії - Sycamore Gap". Їхній вчинок схарактеризували як "бездумний" та "ідіотський".

Ці двоє, як повідомляє TheGuardian, вирушили в нічну "місію" із бензопилою, під час шторму Агнес, рано вранці 28 вересня 2023 року і зрубали знамените дерево, що зростало біля Стіни Адріана в Нортумберленді.

Пізніше вони обмінювалися повідомленнями про те, що стали предметом світового обговорення і навіть отримували від цього задоволення.

Вони стверджували, що на момент інциденту перебували вдома в Камбрії. Однак суду були представлені докази, зокрема використання телефону та автомобіля Грема в ніч злочину, а також відео з вирубкою на мобільних пристроях обвинувачених.

Прокурор Річард Райт К.С. заявив, що злочин був "ідіотською місією" і що двоє чоловіків проявили "елементарну відсутність порядності та мужності, щоб визнати те, що вони скоїли".

По всій країні та по всьому світу всі розсудливі люди реагують на безглузду вирубку дерева Сикамор Геп смутком і гнівом. Хто б таке зробив? Чому хтось би таке зробив? Взяти щось прекрасне та знищити це без жодної вагомої причини