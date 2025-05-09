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Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта
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Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

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Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

Київ • УНН

 • 4360 перегляди

Двох чоловіків визнали винними у знищенні Sycamore Gap, відомого дерева з фільму про Робіна Гуда. Їм загрожує тривалий термін ув'язнення, вирок оголосять 15 липня.

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

Одне з найвідоміших дерев у великій Британії Sycamore Gap знищили двоє місцевих мешканців. Суд визнав їх винними у навмисному пошкодженні майна. Наразі вони знаходяться під вартою, а 15 липня – отримають остаточне рішення щодо покарання. Їм загрожує тривалий термін ув'язнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на TheGuardian.

Деталі

Як зазначає видання судовий процес над 39-річним Даніелем Гремом та 32-річним Адамом Каррутерсом тривав в коронному суді Ньюкасла 8 днів поспіль. Врешті їх визнали винними "у навмисному пошкодженні майна історичної стіни Адріана та одного з найвідоміших дерев Великої Британії - Sycamore Gap". Їхній вчинок схарактеризували як "бездумний" та "ідіотський".

Ці двоє, як повідомляє TheGuardian, вирушили в нічну "місію" із бензопилою, під час шторму Агнес, рано вранці 28 вересня 2023 року і зрубали знамените дерево, що зростало біля Стіни Адріана в Нортумберленді.

Пізніше вони обмінювалися повідомленнями про те, що стали предметом світового обговорення і навіть отримували від цього задоволення.

Обидва чоловіки заперечували провину

Вони стверджували, що на момент інциденту перебували вдома в Камбрії. Однак суду були представлені докази, зокрема використання телефону та автомобіля Грема в ніч злочину, а також відео з вирубкою на мобільних пристроях обвинувачених.

Прокурор Річард Райт К.С. заявив, що злочин був "ідіотською місією" і що двоє чоловіків проявили "елементарну відсутність порядності та мужності, щоб визнати те, що вони скоїли".

По всій країні та по всьому світу всі розсудливі люди реагують на безглузду вирубку дерева Сикамор Геп смутком і гнівом. Хто б таке зробив? Чому хтось би таке зробив? Взяти щось прекрасне та знищити це без жодної вагомої причини

- додав він.

Яке покарання отримають зловмисники

Присяжні дійшли до одностайного рішення за п’ять годин. Суддя, пані Ламберт, повідомила, що остаточне рішення щодо покарання буде винесено 15 липня, після підготовки досудових звітів. До того часу обох залишили під вартою, зазначивши, що їм загрожує тривалий термін ув’язнення, зазначено у публікації.

Після вердикту благодійна організація Woodland Trust закликала уряд впровадити нове законодавство, яке б захищало цінні дерева подібно до історичних пам’яток.

Нагадаємо

У Британії невідомі зрубали одне з найвідоміших дерев країни — Sycamore Gap. Воно росло в невеликій ущелині між двома пагорбами біля стіни Адріана у Нортумберленді. Це дерево показали у фільмі 1991 року "Робін Гуд: Принц злодіїв". А у 2016 році дерево навіть отримало нагороду "Дерево року" Британії. Поліція розпочала розслідування, аби розшукати винних.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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