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У Британії невідомі зрубали знамените дерево з фільму про Робіна Гуда

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Британії невідомі зрубали одне з найвідоміших дерев країни — його показали у фільмі 1991 року «Робін Гуд: Принц злодіїв», пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Поліція розпочала розслідування, щоб знайти того, хто зрубав дерево Sycamore Gap (воно росло в невеликій ущелині між двома пагорбами) біля стіни Адріана у Нортумберленді.

Найімовірніше, дерево розпиляли бензопилою.

У 2016 році дерево навіть отримало нагороду «Дерево року» Британії. Місцеві мешканці та підприємці були спантеличені новиною, адже до цього дерева приїздило чимало туристів.

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