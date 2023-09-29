В Британии неизвестные срубили знаменитое дерево из фильма о Робине Гуде
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Британии неизвестные срубили одно из самых известных деревьев страны — его показали в фильме 1991 года «Робин Гуд: Принц воров», пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
Полиция начала расследование, чтобы найти того, кто срубил дерево Sycamore Gap (оно росло в небольшом ущелье между двумя холмами) возле стены Адриана в Нортумберленде.
Вероятнее всего, дерево распилили бензопилой.
В 2016 году дерево даже получило награду «Дерево года» Британии. Местные жители и предприниматели были озадачены новостью, ведь к этому дереву приезжало немало туристов.
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