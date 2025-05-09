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Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

Киев • УНН

 • 4366 просмотра

Двух мужчин признали виновными в уничтожении Sycamore Gap, известного дерева из фильма о Робин Гуде. Им грозит длительный срок заключения, приговор объявят 15 июля.

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

Одно из самых известных деревьев в Великобритании Sycamore Gap уничтожили двое местных жителей. Суд признал их виновными в умышленном повреждении имущества. Сейчас они находятся под стражей, а 15 июля – получат окончательное решение относительно наказания. Им грозит длительный срок заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TheGuardian.

Детали

Как отмечает издание, судебный процесс над 39-летним Даниэлем Грэмом и 32-летним Адамом Каррутерсом длился в коронном суде Ньюкасла 8 дней подряд. В конце концов их признали виновными "в умышленном повреждении имущества исторической стены Адриана и одного из самых известных деревьев Великобритании - Sycamore Gap". Их поступок охарактеризовали как "бездумный" и "идиотский".

Эти двое, как сообщает TheGuardian, отправились в ночную "миссию" с бензопилой, во время шторма Агнес, рано утром 28 сентября 2023 года и срубили знаменитое дерево, росшее возле Стены Адриана в Нортумберленде.

Позже они обменивались сообщениями о том, что стали предметом мирового обсуждения и даже получали от этого удовольствие.

Оба мужчины отрицали вину

Они утверждали, что на момент инцидента находились дома в Камбрии. Однако суду были представлены доказательства, в частности использование телефона и автомобиля Грэма в ночь преступления, а также видео с вырубкой на мобильных устройствах обвиняемых.

Прокурор Ричард Райт К.С. заявил, что преступление было "идиотской миссией" и что двое мужчин проявили "элементарное отсутствие порядочности и мужества, чтобы признать то, что они совершили".

По всей стране и по всему миру все здравомыслящие люди реагируют на бессмысленную вырубку дерева Сикамор Геп печалью и гневом. Кто бы такое сделал? Почему кто-нибудь бы такое сделал? Взять что-то прекрасное и уничтожить это без всякой веской причины

- добавил он.

Какое наказание получат злоумышленники

Присяжные пришли к единогласному решению за пять часов. Судья, госпожа Ламберт, сообщила, что окончательное решение относительно наказания будет вынесено 15 июля, после подготовки досудебных отчетов. До того времени обоих оставили под стражей, отметив, что им грозит длительный срок заключения, отмечено в публикации.

После вердикта благотворительная организация Woodland Trust призвала правительство ввести новое законодательство, которое бы защищало ценные деревья подобно историческим памятникам.

Напомним

В Британии неизвестные срубили одно из самых известных деревьев страны — Sycamore Gap. Оно росло в небольшом ущелье между двумя холмами возле стены Адриана в Нортумберленде. Это дерево показали в фильме 1991 года "Робин Гуд: Принц воров". А в 2016 году дерево даже получило награду "Дерево года" Британии. Полиция начала расследование, чтобы разыскать виновных.

Алена Уткина

Алена Уткина

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