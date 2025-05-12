Лондонская полиция расследует пожар в доме британского премьера Стармера

Лондонская полиция проводит расследование в связи с пожаром, произошедшим в ночь на понедельник в доме на севере Лондона, который принадлежит премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что возле дома в районе Кентиш-Таун выставлено оцепление.

Лондонская пожарная бригада сообщила, что в час ночи ее вызвали на "небольшой пожар", который потушили за 20 минут. В результате возгорания поврежден вход в дом, однако никто не пострадал.

Кир Стармер сейчас проживает в официальной резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10.

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