Лондонская полиция расследует пожар в доме британского премьера Стармера
Киев • УНН
Ночью произошел пожар в доме, принадлежащем британскому премьеру Киру Стармеру, в районе Кентиш-Таун. Пожар потушен, поврежден вход, никто не пострадал.
Лондонская полиция проводит расследование в связи с пожаром, произошедшим в ночь на понедельник в доме на севере Лондона, который принадлежит премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что возле дома в районе Кентиш-Таун выставлено оцепление.
Лондонская пожарная бригада сообщила, что в час ночи ее вызвали на "небольшой пожар", который потушили за 20 минут. В результате возгорания поврежден вход в дом, однако никто не пострадал.
Кир Стармер сейчас проживает в официальной резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10.
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