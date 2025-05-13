Пожежа в будинку британського прем'єра Стармера: поліція затримала імовірного палія

Правоохоронці затримали підозрюваного у підпалі будинку, що належить прем'єру Великої Британії Кіру Стармеру, в районі Кентіш-Таун. 21 річного чоловіка також підозрюють у серії інших підпалів майна, пов'язаного із посадовцем.

Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

За повідомленнями Скотланд-Ярду, за підозрою у серії підпалів майна, пов'язаного з Кіром Стармером заарештували 21-річного чоловіка.У столичній поліції зазначили, що арешт пов'язаний із трьома інцидентами, які розслідує антитерористична поліція через зв'язок будівель з прем'єр-міністром країни.

Серед інших інцидентів зокрема пожежа автомобіля на північному заході Лондона минулого четверга, яка, як повідомляється, сталася на тій самій вулиці, що й будинок у Кентіш-Тауні. Поліція розслідує, чи можуть ці пожежі бути пов'язані. Наразі підозрюваний знаходиться під вартою. За словами правоохоронців, розслідування та встановлення причини пожежі триває.

Реакція посадовців Великої Британії на підпал

Стармер у понеділок подякував аварійно-рятувальним службам за їхню роботу. Водночас його речник відмовився надати будь-які подробиці про те, хто міг бути в будинку, коли почалася пожежа.

Питання розслідується в режимі реального часу, тому я не можу давати подальших коментарів - заявив офіційний речник прем'єр-міністра.

Міністр внутрішніх справ Іветт Купер зазначила, що поліція може розраховувати на її підтримку, але публічно коментувати розслідування відмовилась.

Мене проінформували про ці інциденти, але ви зрозумієте, що як міністр внутрішніх справ я, очевидно, не можу детально коментувати розслідування, що тривають - зазначила вона.

Опозиційний міністр юстиції Роберт Дженрік заявив, що прем'єр-міністр та інші діячі суспільного життя повинні бути "належним чином захищені".

У нас є серйозні розбіжності в політиці, але я хочу переконатися, що кожен, хто вирішить зайнятися суспільним життям, відчуватиме, що він буде належним чином захищений, і що в наших дебатах ми будемо дотримуватися цивілізованості - сказав він.

Це абсолютно неправильно, ганебно, коли будь-яка особа вживає таких дій, які ми бачили проти будинку прем'єр-міністра - додав Дженрік.

Нагадаємо

Лондонська поліція проводить розслідування у зв’язку з пожежею, що сталася в ніч на понеділок у будинку, який належить прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру. Унаслідок займання пошкоджено вхід до будівлі, проте ніхто не постраждав. Кір Стармер зараз мешкає в офіційній резиденції британських прем’єр-міністрів на Даунінг-стріт, 10.