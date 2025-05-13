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Пожар в доме британского премьера Стармера: полиция задержала предполагаемого поджигателя

Киев • УНН

 • 308 просмотра

В Лондоне задержали 21-летнего мужчину по подозрению в поджоге дома британского премьера Кира Стармера. Также расследуются другие инциденты, связанные с должностным лицом.

Пожар в доме британского премьера Стармера: полиция задержала предполагаемого поджигателя

Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего премьеру Великобритании Киру Стармеру, в районе Кентиш-Таун. 21-летнего мужчину также подозревают в серии других поджогов имущества, связанного с чиновником.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По сообщениям Скотланд-Ярда, по подозрению в серии поджогов имущества, связанного с Киром Стармером, арестовали 21-летнего мужчину. В столичной полиции отметили, что арест связан с тремя инцидентами, которые расследует антитеррористическая полиция из-за связи зданий с премьер-министром страны.

Среди других инцидентов, в частности, пожар автомобиля на северо-западе Лондона в прошлый четверг, который, как сообщается, произошел на той же улице, что и дом в Кентиш-Тауне. Полиция расследует, могут ли эти пожары быть связаны. Сейчас подозреваемый находится под стражей. По словам правоохранителей, расследование и установление причины пожара продолжается.

Реакция должностных лиц Великобритании на поджог

Стармер в понедельник поблагодарил аварийно-спасательные службы за их работу. В то же время его представитель отказался предоставить какие-либо подробности о том, кто мог быть в доме, когда начался пожар.

Вопрос расследуется в режиме реального времени, поэтому я не могу давать дальнейших комментариев

- заявил официальный представитель премьер-министра.

Министр внутренних дел Иветт Купер отметила, что полиция может рассчитывать на ее поддержку, но публично комментировать расследование отказалась.

Меня проинформировали об этих инцидентах, но вы поймете, что как министр внутренних дел я, очевидно, не могу подробно комментировать продолжающиеся расследования

- отметила она.

Оппозиционный министр юстиции Роберт Дженрик заявил, что премьер-министр и другие деятели общественной жизни должны быть "должным образом защищены".

У нас есть серьезные разногласия в политике, но я хочу убедиться, что каждый, кто решит заняться общественной жизнью, будет чувствовать, что он будет должным образом защищен, и что в наших дебатах мы будем придерживаться цивилизованности

- сказал он.

Это абсолютно неправильно, позорно, когда любое лицо предпринимает такие действия, которые мы видели против дома премьер-министра

- добавил Дженрик.

Напомним

Лондонская полиция проводит расследование в связи с пожаром, произошедшим в ночь на понедельник в доме, который принадлежит премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. В результате возгорания поврежден вход в здание, однако никто не пострадал. Кир Стармер сейчас проживает в официальной резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10.

Алена Уткина

Алена Уткина

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