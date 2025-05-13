Пожар в доме британского премьера Стармера: полиция задержала предполагаемого поджигателя

Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего премьеру Великобритании Киру Стармеру, в районе Кентиш-Таун. 21-летнего мужчину также подозревают в серии других поджогов имущества, связанного с чиновником.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

По сообщениям Скотланд-Ярда, по подозрению в серии поджогов имущества, связанного с Киром Стармером, арестовали 21-летнего мужчину. В столичной полиции отметили, что арест связан с тремя инцидентами, которые расследует антитеррористическая полиция из-за связи зданий с премьер-министром страны.

Среди других инцидентов, в частности, пожар автомобиля на северо-западе Лондона в прошлый четверг, который, как сообщается, произошел на той же улице, что и дом в Кентиш-Тауне. Полиция расследует, могут ли эти пожары быть связаны. Сейчас подозреваемый находится под стражей. По словам правоохранителей, расследование и установление причины пожара продолжается.

Стармер в понедельник поблагодарил аварийно-спасательные службы за их работу. В то же время его представитель отказался предоставить какие-либо подробности о том, кто мог быть в доме, когда начался пожар.

Министр внутренних дел Иветт Купер отметила, что полиция может рассчитывать на ее поддержку, но публично комментировать расследование отказалась.

Меня проинформировали об этих инцидентах, но вы поймете, что как министр внутренних дел я, очевидно, не могу подробно комментировать продолжающиеся расследования

Оппозиционный министр юстиции Роберт Дженрик заявил, что премьер-министр и другие деятели общественной жизни должны быть "должным образом защищены".

У нас есть серьезные разногласия в политике, но я хочу убедиться, что каждый, кто решит заняться общественной жизнью, будет чувствовать, что он будет должным образом защищен, и что в наших дебатах мы будем придерживаться цивилизованности