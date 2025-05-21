Поджоги имущества Кира Стармера: в Британии еще один украинец предстал перед судом
Киев • УНН
В Британии украинец Петр Починок предстал перед судом за вероятную причастность к поджогам имущества главы британского правительства Кира Стармера. Он является вторым украинцем, обвиняемым по этому делу.
В Великобритании второй украинец предстал перед судом по обвинению в вероятных поджогах двух объектов недвижимости и автомобиля премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
По информации СМИ, 34-летний Петр Починок стал вторым гражданином Украины, вероятно, причастным к поджогу недвижимости Стармера.
По данным полиции, Починка обвиняют в сговоре с двумя другими обвиняемыми "и другими неизвестными лицами" с целью повреждения имущества путем поджога, а также в намерении сделать это или в безрассудстве относительно того, подвергалась ли жизнь людей опасности.
Обвинения связаны с тремя пожарами, произошедшими в период с 8 по 12 мая на севере Лондона.
Напомним
12 мая ночью произошел пожар в доме, принадлежащем главе британского правительства Киру Стармеру, в районе Кентиш-Таун. Пожар потушили, обошлось без пострадавших.
13 мая в Лондоне задержали 21-летнего мужчину по подозрению в поджоге дома британского премьера. Также расследуются другие инциденты, связанные с поджогом имущества, принадлежащего Стармеру.