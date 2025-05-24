Британия выясняет, причастна ли россия к поджогам имущества Стармера - FT
Киев • УНН
Следователи изучают возможную роль россии в поджогах, связанных с премьер-министром Британии. Расследование продолжается, чтобы выяснить, есть ли российский след в этих инцидентах.
Британские службы безопасности расследуют, может ли россия быть причастна к трем поджогам имущества, связанного с премьер-министром страны Киром Стармером. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных лиц Уайтхолла, пишет УНН.
Детали
Нападения на семейный дом премьер-министра Великобритании в Кентиш-Тауне, на севере Лондона, а также на автомобиль и жилую недвижимость, которыми ранее владел британский премьер-министр, произошли в начале этого месяца.
Двух украинцев и гражданина Румынии обвинили в сговоре с целью поджога для создания угрозы жизни. Полиция заявила, что троица вступила в сговор с "другими неизвестными лицами".
Высокопоставленные чиновники Уайтхолла заявили, что британские чиновники расследуют, могли ли российские спецслужбы завербовать троицу, обвиненную в поджоге. Они сообщили, что ведутся обсуждения относительно того, как лучше всего реагировать, если это так.
Прокурор Сара Пшибильская заявила в суде, что предполагаемый заговор пока "необъяснен". Контртеррористическая полиция, которая ведет расследование, сохраняет открытость в отношении мотивов. Стармер сказал, что пожары были "атакой на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".
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россия усилила кампанию саботажа и насилия по всей Европе в течение последних 18 месяцев, на фоне того, как война москвы против Украины продолжается, а западные страны давят на российскую экономику санкциями. Великобритания была одним из самых сильных сторонников Украины при последовательных администрациях консерваторов и лейбористов.
Даже если британские чиновники пришли к выводу, что поджоги имеют российский след, это не обязательно означает, что их заказал кремль или что подозреваемые знали о какой-либо причастности россии, отмечает издание.
Столичная полиция Лондона отказалась от комментариев. Хотя расследование ведет контртеррористическое командование столичной полиции, трем подозреваемым предъявлено обвинение в уголовных преступлениях, а не в преступлениях против национальной безопасности.
Один правительственный чиновник предупредил, что много разных версий событий все еще расследуются, и на этом этапе ничего не исключено.
Даунинг-стрит отказалась от комментариев. дмитрий песков, пресс-секретарь главы кремля владимира путина, не ответил на запрос о комментарии.