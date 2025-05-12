Британія планує приєднатися до сил ЄС за новим пактом про безпеку - The Times

Велика Британія та Європейський Союз готуються представити історичну угоду про оборону і безпеку, яка дозволить британським військовим брати участь у миротворчих місіях ЄС.

Про це повідомляє The Times, пише УНН.

Деталі

ЗМІ повідомляє, у пакті про безпеку йдеться про те, що ЄС і Велика Британія зіткнулися з "вирішальним моментом" і "найбільшою загрозою за останнє покоління" через вторгнення рф в Україну і кампанію шпигунства і саботажу на Заході.

У ньому йдеться про те, що "серйозність" проблеми вимагає "унікальної та амбітної" нової угоди з безпеки.У рамках угоди ЄС погодився, що він відкритий для участі Великої Британії в загальній політиці безпеки та оборони ЄС. Політика має право направляти європейські війська, відряджені з держав-членів, у миротворчі місії та колективну самооборону європейських держав.

Повідомляється, що угода також зобов'язує обидві сторони "зміцнювати співробітництво з метою підвищення військової мобільності" для забезпечення швидкого і безперебійного переміщення військового персоналу і матеріальних засобів по всій Європі.

Великій Британії також буде дозволено брати участь у будь-яких навчаннях ЄС з управління кризами в рамках загальної оборонної політики.

Уперше в історії британську розвідку МІ-6 може очолити жінка: хто є фаворитом

Зміни офіційно схвалюють тіснішу військову співпрацю в рамках наявних операцій НАТО.Документ також передбачає механізм спільної роботи в разі, якщо США відмовляться дозволити дії під егідою НАТО.

Угода зобов'язує обидві сторони проводити піврічні "стратегічні консультації" у "сферах спільних інтересів", таких як росія, Західні Балкани та Східна Азія. У них братимуть участь міністр закордонних справ Девід Леммі і верховний представник ЄС Кая Каллас.

У документі також викладається механізм, за допомогою якого Брюссель може запрошувати Велику Британію до участі у внутрішніх засіданнях ЄС, включно з Європейською радою. Однак, як і очікувалося, угода не дає британським оборонним фірмам автоматичного права брати участь у новому фонді переозброєння ЄС на €150 млрд.

Натомість доступ залежатиме від окремих перемовин та умов, включно з фінансовим внеском з боку Великої Британії. У преамбулі до пакту обидві сторони визнають кардинальні зміни, викликані президентством президента Трампа, і їхній вплив на європейську безпеку.

Лідери Франції, Німеччини, Польщі, Британії та України ухвалили заяву щодо необхідності перемир'я

Велика Британія та ЄС поділяють відповідальність за безпеку Європи. Безпека і процвітання Великої Британії та ЄС також тісно взаємопов'язані і взаємозалежні - йдеться в ньому.

Серйозність проблем, з якими ми стикаємося, вимагає унікальних і амбітних відносин у сфері безпеки і оборони між Великою Британією та ЄС."У цьому контексті ЄС і Велика Британія вирішили створити і реалізувати індивідуальне, взаємовигідне партнерство у сфері безпеки та оборони, яке визначатиме їхню спільну співпрацю з усього спектру безпеки та оборони - згадується в документі.

Пакт стане центральним елементом саміту в Лондоні цього місяця, який відкриє Великій Британії шлях до відновлення продажу продуктів харчування та сільськогосподарської продукції в ЄС без митних перевірок.

Він також зобов'яже обидві сторони працювати разом, щоб узгодити окрему угоду з таких питань, як схема мобільності молоді та співпраця на енергетичному ринку.

Британія представить нові санкції проти рф на зустрічі європейських міністрів