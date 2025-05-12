Британія представить нові санкції проти рф на зустрічі європейських міністрів
Київ • УНН
Девід Ламмі оголосить про нові санкції проти росії на саміті в Лондоні. Санкції будуть спрямовані проти тих, хто підтримує вторгнення в Україну.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі збирається представити нові санкції проти росії, на тлі того, як Лондон вперше приймає зустріч європейських міністрів з безпеки, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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Санкції будуть направлені проти "гравців, які підтримують незаконне вторгнення росії" в Україну, повідомило МЗС Великої Британії у понеділок у заяві, надісланій електронною поштою, без надання додаткових подробиць.
Ламмі оголосить про них на саміті в Лондоні країн із так званої групи "Веймарський трикутник +", включаючи представників Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та Європейського Союзу. Це вперше, коли Велика Британія приймає у себе таку зустріч.
"Ми стикаємося з унікальним моментом для колективної безпеки нашого континенту, - сказав Ламмі в заяві. - Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України - він має екзистенційне значення для Європи загалом".
Європейські країни нарощують витрати на оборону та співпрацю на тлі збільшених побоювань, що підтримка з боку традиційних союзників, США, слабшає за президента Дональда Трампа.
Велика Британія та ЄС працюють над зміцненням зв'язків, які ослабли після виходу Британії з блоку п'ять років тому, і з оптимізмом дивляться на укладання угоди щодо безпеки та оборони на спільному саміті 19 травня, зазначає видання.
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