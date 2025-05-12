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Британія представить нові санкції проти рф на зустрічі європейських міністрів

Київ • УНН

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Девід Ламмі оголосить про нові санкції проти росії на саміті в Лондоні. Санкції будуть спрямовані проти тих, хто підтримує вторгнення в Україну.

Британія представить нові санкції проти рф на зустрічі європейських міністрів

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі збирається представити нові санкції проти росії, на тлі того, як Лондон вперше приймає зустріч європейських міністрів з безпеки, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Санкції будуть направлені проти "гравців, які підтримують незаконне вторгнення росії" в Україну, повідомило МЗС Великої Британії у понеділок у заяві, надісланій електронною поштою, без надання додаткових подробиць.

Ламмі оголосить про них на саміті в Лондоні країн із так званої групи "Веймарський трикутник +", включаючи представників Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та Європейського Союзу. Це вперше, коли Велика Британія приймає у себе таку зустріч.

"Ми стикаємося з унікальним моментом для колективної безпеки нашого континенту, - сказав Ламмі в заяві. - Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України - він має екзистенційне значення для Європи загалом".

Європейські країни нарощують витрати на оборону та співпрацю на тлі збільшених побоювань, що підтримка з боку традиційних союзників, США, слабшає за президента Дональда Трампа.

Велика Британія та ЄС працюють над зміцненням зв'язків, які ослабли після виходу Британії з блоку п'ять років тому, і з оптимізмом дивляться на укладання угоди щодо безпеки та оборони на спільному саміті 19 травня, зазначає видання.

Британія збирає глав МЗС Європи для обговорення підтримки України12.05.25, 06:50 • 21192 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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