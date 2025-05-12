Британія збирає глав МЗС Європи для обговорення підтримки України
Київ • УНН
Девід Леммі прийме колег 12 травня для обговорення підтримки України та оборонної співпраці. Також будуть оголошені санкції проти тих, хто підтримує вторгнення рф.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прийме європейських колег у понеділок, 12 травня, щоб обговорити підтримку України та розширення регіональної оборонної співпраці напередодні зустрічі прем’єр-міністра Королівства Кіра Стармера з лідерами Євросоюзу, яка відбудеться наступного тижня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Зазначається, що Леммі проведе переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС.
Ми зіткнулися з унікальним моментом для колективної безпеки нашого континенту. Виклик, який стоїть перед нами сьогодні, стосується не лише майбутнього України – він екзистенційний для Європи в цілому
Вказується, що під час зустрічі Леммі оголосить про подальші санкції проти тих, хто підтримують вторгнення росії в Україну.
"На саміті з лідерами ЄС 19 травня Стармер сподівається укласти нову оборонну угоду з блоком і покращити торгові зв’язки після Brexit і на тлі кардинальних змін у безпековій та торговельній політиці Трампа", - пише видання.
Нагадаємо
10 травня у Києві президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським. Згодом лідери заявили про готовність до повного припинення вогню з боку України щонайменше на 30 днів та виступили з відповідним закликом до російського диктатора володимира путіна.
МЗС: путін навряд чи приїде на переговори до Зеленського в Стамбул11.05.25, 21:35 • 5950 переглядiв