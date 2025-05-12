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Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский
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Британия собирает глав МИД Европы для обсуждения поддержки Украины

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Дэвид Лэмми примет коллег 12 мая для обсуждения поддержки Украины и оборонного сотрудничества. Также будут объявлены санкции против тех, кто поддерживает вторжение рф.

Британия собирает глав МИД Европы для обсуждения поддержки Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми примет европейских коллег в понедельник, 12 мая, чтобы обсудить поддержку Украины и расширение регионального оборонного сотрудничества в преддверии встречи премьер-министра Королевства Кира Стармера с лидерами Евросоюза, которая состоится на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что Лэмми проведет переговоры с представителями Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС.

Мы столкнулись с уникальным моментом для коллективной безопасности нашего континента. Вызов, который стоит перед нами сегодня, касается не только будущего Украины – он экзистенциален для Европы в целом

- сказал глава британского МИД.

Указывается, что во время встречи Лэмми объявит о дальнейших санкциях против тех, кто поддерживает вторжение россии в Украину.

"На саммите с лидерами ЕС 19 мая Стармер надеется заключить новое оборонное соглашение с блоком и улучшить торговые связи после Brexit и на фоне кардинальных изменений в политике безопасности и торговой политике Трампа", - пишет издание.

Напомним

10 мая в Киеве президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Впоследствии лидеры заявили о готовности к полному прекращению огня со стороны Украины по меньшей мере на 30 дней и выступили с соответствующим призывом к российскому диктатору владимиру путину.

МИД: путин вряд ли приедет на переговоры к Зеленскому в Стамбул11.05.25, 21:35 • 5902 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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