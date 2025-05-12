Британия собирает глав МИД Европы для обсуждения поддержки Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми примет европейских коллег в понедельник, 12 мая, чтобы обсудить поддержку Украины и расширение регионального оборонного сотрудничества в преддверии встречи премьер-министра Королевства Кира Стармера с лидерами Евросоюза, которая состоится на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Лэмми проведет переговоры с представителями Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС.

Мы столкнулись с уникальным моментом для коллективной безопасности нашего континента. Вызов, который стоит перед нами сегодня, касается не только будущего Украины – он экзистенциален для Европы в целом