Британия представит новые санкции против рф на встрече европейских министров

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми собирается представить новые санкции против россии, на фоне того, как Лондон впервые принимает встречу европейских министров по безопасности, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Санкции будут направлены против "игроков, поддерживающих незаконное вторжение россии" в Украину, сообщил МИД Великобритании в понедельник в заявлении, отправленном по электронной почте, без предоставления дополнительных подробностей.

Ламми объявит о них на саммите в Лондоне стран из так называемой группы "Веймарский треугольник +", включая представителей Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и Европейского Союза. Это первый раз, когда Великобритания принимает у себя такую встречу.

"Мы сталкиваемся с уникальным моментом для коллективной безопасности нашего континента, - сказал Ламми в заявлении. - Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, касается не только будущего Украины - он имеет экзистенциальное значение для Европы в целом".

Европейские страны наращивают расходы на оборону и сотрудничество на фоне возросших опасений, что поддержка со стороны традиционных союзников, США, ослабевает при президенте Дональде Трампе.

Великобритания и ЕС работают над укреплением связей, которые ослабли после выхода Британии из блока пять лет назад, и с оптимизмом смотрят на заключение соглашения по безопасности и обороне на совместном саммите 19 мая, отмечает издание.

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