Уперше в історії британську розвідку МІ-6 може очолити жінка: хто є фаворитом
Київ • УНН
У Британії вперше за понад століття жінку можуть призначити головою МІ-6. Фаворитка — посолка в ООН Барбара Вудворд, проте її призначення викликає суперечки через погляди щодо Китаю.
У Великій Британії вперше за понад столітню історію Секретної розвідувальної служби (МІ-6) на її чолі може стати жінка. Про це повідомляє The Times, пише УНН.
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Як повідомляє ЗМІ, вперше в історії Секретної розвідувальної служби МІ-6 очолить жінка, через багато років після того, як Джуді Денч стала начальницею Джеймса Бонда у фільмі.
Співбесіди на посаду відбулися минулого тижня, і всі три фінальні кандидати були жінками - двоє з них були офіцерами МІ-6. Глава МІ-6 сер Річард Мур має піти у відставку восени після п'яти років керівництва.
Фавориткою на посаду вважається 63-річна Барбара Вудворд - чинна посолка Великої Британії при ООН та колишня посолка в Китаї. Якщо її призначать, вона стане першою жінкою на чолі зовнішньої розвідки Британії, яку з 1909 року очолювали лише чоловіки.
Однак її призначення викликає суперечки, через те, що критики стверджують, що вона надто симпатизує Китаю і, як припускають, не має жодного досвіду роботи в розвідці, тоді як Пекін розгорнув агресивні шпигунські операції у Великій Британії.
Прихильники Вудворд кажуть, що вона є найбільш високопоставленою жінкою на дипломатичній службі, а її досвід роботи в Пекіні дає їй унікальну перспективу.
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"Пекінська Барбара", як її називають у Вайтхоллі, конфліктувала з кількома міністрами закордонних справ через свій підхід до пригноблення уйгурського народу в Сіньцзяні, яке широко описувалося як геноцид.
Також цю посаду вона обіймала, коли китайський уряд наклав санкції на п'ятьох депутатів і двох перів за критику поводження режиму з уйгурами. Один із тих, хто зазнав санкцій, сказав, що Вудворд "не зробила абсолютно нічого, щоб допомогти".
Покинувши Пекін, Вудворд дала інтерв'ю англомовній китайській газеті Global Times, в якому заявила, що незалежність Тайваню неможлива.
Двох інших претендентів на цю посаду не можна назвати, через те, що вони є співробітниками розвідки, і їх особи не були оприлюднені.
Інсайдери повідомили, що Вудворд було запропоновано подати заявку, на тлі того, що не було видатного внутрішнього кандидата на заміну Муру, який служив під прикриттям у МІ-6 у В'єтнамі, Туреччині, Пакистані та Малайзії, перш ніж стати послом Великої Британії в Туреччині, що базується в Анкарі.
Переможця визначить сер Кейр Стармер на основі рекомендації експертної ради, до якої входять Девід Леммі, міністр закордонних справ, і Джонатан Пауелл, радник з національної безпеки.
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