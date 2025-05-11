Впервые в истории британскую разведку МИ-6 может возглавить женщина: кто является фаворитом
Киев • УНН
В Британии впервые за более чем столетие женщину могут назначить главой МИ-6. Фаворитка — посол в ООН Барбара Вудворд, однако ее назначение вызывает споры из-за взглядов относительно Китая.
В Великобритании впервые за более чем столетнюю историю Секретной разведывательной службы (МИ-6) во главе ее может стать женщина. Об этом сообщает The Times, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, впервые в истории Секретной разведывательной службы МИ-6 возглавит женщина, спустя много лет после того, как Джуди Денч стала начальницей Джеймса Бонда в фильме.
Собеседования на должность состоялись на прошлой неделе, и все три финальных кандидата были женщинами - двое из них были офицерами МИ-6. Глава МИ-6 сэр Ричард Мур должен уйти в отставку осенью после пяти лет руководства.
Фавориткой на должность считается 63-летняя Барбара Вудворд - действующий посол Великобритании при ООН и бывший посол в Китае. Если ее назначат, она станет первой женщиной во главе внешней разведки Британии, которую с 1909 года возглавляли только мужчины.
Однако ее назначение вызывает споры, из-за того, что критики утверждают, что она слишком симпатизирует Китаю и, как предполагают, не имеет никакого опыта работы в разведке, в то время как Пекин развернул агрессивные шпионские операции в Великобритании.
Сторонники Вудворд говорят, что она является наиболее высокопоставленной женщиной на дипломатической службе, а ее опыт работы в Пекине дает ей уникальную перспективу.
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"Пекинская Барбара", как ее называют в Уайтхолле, конфликтовала с несколькими министрами иностранных дел из-за своего подхода к угнетению уйгурского народа в Синьцзяне, которое широко описывалось как геноцид.
Также эту должность она занимала, когда китайское правительство наложило санкции на пятерых депутатов и двух пэров за критику обращения режима с уйгурами. Один из тех, кто подвергся санкциям, сказал, что Вудворд "не сделала абсолютно ничего, чтобы помочь".
Покинув Пекин, Вудворд дала интервью англоязычной китайской газете Global Times, в котором заявила, что независимость Тайваня невозможна.
Двух других претендентов на эту должность нельзя назвать, из-за того, что они являются сотрудниками разведки, и их личности не были обнародованы.
Инсайдеры сообщили, что Вудворд было предложено подать заявку, на фоне того, что не было выдающегося внутреннего кандидата на замену Муру, который служил под прикрытием в МИ-6 во Вьетнаме, Турции, Пакистане и Малайзии, прежде чем стать послом Великобритании в Турции, базирующемся в Анкаре.
Победителя определит сэр Кейр Стармер на основе рекомендации экспертного совета, в который входят Дэвид Лэмми, министр иностранных дел, и Джонатан Пауэлл, советник по национальной безопасности.
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