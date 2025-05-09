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Британська разведка: войска рф в апреле снизили темпы по захвату территории

Киев • УНН

 • 3302 просмотра

В апреле 2025 года российские войска захватили около 200 кв. км территории Украины, примерно 6 кв. км в день. Покровск оставался приоритетной целью для рф, но без заметных продвижений.

Британська разведка: войска рф в апреле снизили темпы по захвату территории

В апреле 2025 года российские войска продолжали захватывать территорию Украины значительно более медленными темпами, чем в конце 2024 года. Об этом со ссылкой на британскую разведку сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Как отметили в ведомстве, российские сухопутные войска, скорее всего, захватили примерно 200 кв. км территории Украины в апреле 2025 года, то есть в среднем примерно 6 кв. км в день. Аналитики отмечают, что это незначительное увеличение по сравнению с примерно 150 кв. км, захваченными российскими войсками в марте этого года, что было самым низким показателем с июня 2024 года.

В отчете говорится, что в течение апреля ВС рф достигли тактических успехов вокруг Покровска - ключевого украинского логистического центра, поддерживающего операции на Донбассе. Вероятно, Покровск оставался приоритетной осью для россии в ее кампании, но она не смогла осуществить никаких заметных продвижений вокруг города с конца 2024 года.

Пока россия будет праздновать День победы, украинские войска, скорее всего, будут продолжать проводить ограниченные боевые операции в приграничном районе курской области россии, что является первым случаем со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска проводят операции на российской территории

- добавляет разведка.

россия продолжает уделять приоритетное внимание военным расходам, несмотря на снижение доходов от нефти и газа - британская разведка07.05.25, 15:05 • 5107 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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