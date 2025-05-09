Британська разведка: войска рф в апреле снизили темпы по захвату территории
Киев • УНН
В апреле 2025 года российские войска захватили около 200 кв. км территории Украины, примерно 6 кв. км в день. Покровск оставался приоритетной целью для рф, но без заметных продвижений.
В апреле 2025 года российские войска продолжали захватывать территорию Украины значительно более медленными темпами, чем в конце 2024 года. Об этом со ссылкой на британскую разведку сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.
Детали
Как отметили в ведомстве, российские сухопутные войска, скорее всего, захватили примерно 200 кв. км территории Украины в апреле 2025 года, то есть в среднем примерно 6 кв. км в день. Аналитики отмечают, что это незначительное увеличение по сравнению с примерно 150 кв. км, захваченными российскими войсками в марте этого года, что было самым низким показателем с июня 2024 года.
В отчете говорится, что в течение апреля ВС рф достигли тактических успехов вокруг Покровска - ключевого украинского логистического центра, поддерживающего операции на Донбассе. Вероятно, Покровск оставался приоритетной осью для россии в ее кампании, но она не смогла осуществить никаких заметных продвижений вокруг города с конца 2024 года.
Пока россия будет праздновать День победы, украинские войска, скорее всего, будут продолжать проводить ограниченные боевые операции в приграничном районе курской области россии, что является первым случаем со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска проводят операции на российской территории
россия продолжает уделять приоритетное внимание военным расходам, несмотря на снижение доходов от нефти и газа - британская разведка07.05.25, 15:05 • 5107 просмотров