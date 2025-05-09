Британська розвідка: війська рф у квітні зменшили темпи із захоплення території

У квітні 2025 року російські війська продовжували захоплювати територію України значно повільнішими темпами, ніж наприкінці 2024 року. Про це з посиланням на британську розвідку повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, пише УНН.

Деталі

Як зазначили у відомстві, російські сухопутні війська, найімовірніше, захопили приблизно 200 кв. км території України у квітні 2025 року, тобто в середньому приблизно 6 кв. км на день. Аналітики відзначають, що це незначне збільшення порівняно з приблизно 150 кв. км, захопленими російськими військами в березні цього року, що було найнижчим показником з червня 2024 року.

У звіті йдеться, що протягом квітня ЗС рф досягли тактичних успіхів навколо Покровська - ключового українського логістичного центру, який підтримує операції на Донбасі. Ймовірно, що Покровськ залишався пріоритетною осю для росії в її кампанії, але вона не змогла здійснити жодних помітних просувань навколо міста з кінця 2024 року.

Поки росія святкуватиме День перемоги, українські війська, найімовірніше, продовжуватимуть проводити обмежені бойові операції в прикордонному районі курської області росії, що є першим випадком з часів Другої світової війни, коли іноземні війська проводять операції на російській території - додає розвідка.

росія продовжує надавати пріоритет воєнним витратам попри зниження доходів від нафти і газу - британська розвідка