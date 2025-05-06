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Лондон готовится к возможной войне с россией и обновляет план защиты страны - The Telegraph

Киев • УНН

 • 1522 просмотра

Правительство Британии обновляет план действий на случай войны с россией из-за угрозы ракетных и кибератак. Рассматриваются сценарии защиты критической инфраструктуры и населения.

Лондон готовится к возможной войне с россией и обновляет план защиты страны - The Telegraph

Великобритания готовится к возможной войне с россией и обновляет секретный план действий в случае нападения, из-за растущих опасений по поводу своей готовности к масштабной войне.

Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

По информации, британским чиновникам было поручено обновить планы действий в чрезвычайных ситуациях 20-летней давности, которые переведут страну в состояние войны после угроз нападения со стороны кремля. В секретном досье будет указано, как правительство отреагирует на объявление войны, включая бункеры для защиты Кабинета министров и королевской семьи, общественное вещание и накопление ресурсов.

В частности, мнистры опасаются, что Великобритания не только будет уступать рф и ее союзникам в вооружении на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной внутри страны. Кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины, которая вскоре может повлечь за собой размещение британских войск на территории страны.

Как пишет СМИ, эксперты предупреждают, что страна уязвима для нападения на ее важнейшую национальную инфраструктуру, включая газовые терминалы, подводные кабели, атомные электростанции и транспортные узлы.

Как сообщается, в обновлении секретного "плана внутренней обороны" будет изложена стратегия на первые дни после удара по материковой части Великобритании со стороны враждебного иностранного государства. Он будет включать сценарии, в которых Великобритания подвергается удару обычных ракет, ядерных боеголовок или киберопераций, что представляло ограниченную угрозу на момент последнего существенного обновления плана до 2005 года. 

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Ожидается, что будут рассмотрены военные стратегии для железнодорожных и автомобильных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий. The Telegraph сообщает, что маловероятно, что документ будет обнародован в течение десятилетий, если вообще будет.

Кабинет министров уже смоделировал сценарий, в котором враждебное государство одновременно запускает ракеты и осуществляет кибератаки на национальную инфраструктуру. Оценка риска, опубликованная в январе, показала, что успешная атака "вероятно приведет к гибели гражданского населения и сотрудников экстренных служб", нанесет серьезный экономический ущерб и нарушит работу основных служб.

Представители министерства обороны также призвали Великобританию разработать собственную версию израильского "Железного купола" для защиты страны от ракетных атак. Британские чиновники особенно обеспокоены газовыми терминалами и пятью действующими атомными электростанциями страны.

В частности, согласно оценке Уайтхолла, они могут привести к выбросу радиоактивных материалов по всей стране и вызвать "значительные и длительные долгосрочные последствия для безопасности, здоровья, окружающей среды и экономики". Правительство также смоделировало вероятность и последствия ядерной ракетной атаки на Великую Британию, но официальные выводы остаются засекреченными.

Также, новый план действий в чрезвычайных ситуациях впервые будет касаться кибервойны, которую руководители разведки сейчас называют одной из самых опасных угроз, с которыми сталкивается Великобритания.

Хакеры, которых спонсирует государство, имеют право отключать транспортные сети, вызывать отключения электроэнергии и временно закрывать правительственные департаменты.

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План составлен по образцу "Военной книги" — секретного досье времен Холодной войны с инструкциями о том, как правительство должно реагировать на ядерную атаку.

В "Военной книге" содержались планы эвакуации премьер-министра и ключевых членов кабинета министров, которые должны были быть перемещены в бункер в Котсуолдсе в случае бомбардировки Лондона. Согласно этому же плану, Британия будет разделена на 12 зон, каждой из которых будут руководить министры кабинета, старшие военные офицеры, главные констебли и судьи с особыми полномочиями.

В некоторых сценариях продукты питания и строительные материалы будут складироваться и распределяться по карточкам.

Алина Волянская

Алина Волянская

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