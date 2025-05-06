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Лондон готується до можливої війни з росією та оновлює план захисту країни - The Telegraph

Київ • УНН

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Уряд Британії оновлює план дій на випадок війни з росією через загрозу ракетних та кібератак. Розглядаються сценарії захисту критичної інфраструктури та населення.

Лондон готується до можливої війни з росією та оновлює план захисту країни - The Telegraph

Велика Британія готується до можливої війни з росією та оновлює секретний план дій у разі нападу, через зростаючі побоювання щодо своєї готовності до масштабної війни.

Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

За інформацією, британським чиновникам було доручено оновити плани дій у надзвичайних ситуаціях 20-річної давності, які переведуть країну в стан війни після загроз нападу з боку кремля. У секретному досьє буде вказано, як уряд відреагує на оголошення війни, включно з бункерами для захисту Кабінету міністрів і королівської сім'ї, громадським мовленням і накопиченням ресурсів.

Зокрема, мністри побоюються, що Велика Британія не тільки поступатиметься рф та її союзникам в озброєнні на полі бою, а й виявиться непідготовленою і погано захищеною всередині країни. Кремлівські чиновники неодноразово погрожували Великій Британії прямим нападом через її підтримку України, яка незабаром може спричинити за собою розміщення британських військ на території країни.

Як пише ЗМІ, експерти попереджають, що країна вразлива для нападу на її найважливішу національну інфраструктуру, включно з газовими терміналами, підводними кабелями, атомними електростанціями і транспортними вузлами.

Як повідомляється, в оновленні секретного "плану внутрішньої оборони" буде викладено стратегію на перші дні після удару по материковій частині Великої Британії з боку ворожої іноземної держави. Він включатиме сценарії, в яких Велика Британія зазнає удару звичайних ракет, ядерних боєголовок або кібероперацій, що становило обмежену загрозу на момент останнього суттєвого оновлення плану до 2005 року. 

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Очікується, що буде розглянуто воєнні стратегії для залізничних і автомобільних мереж, суден, поштової системи і телефонних ліній. The Telegraph повідомляє, що малоймовірно, що документ буде оприлюднено протягом десятиліть, якщо взагалі буде.

Кабінет міністрів уже змоделював сценарій, у якому ворожа держава одночасно запускає ракети і здійснює кібератаки на національну інфраструктуру. Оцінка ризику, опублікована в січні, засвідчила, що успішна атака "ймовірно призведе до загибелі цивільного населення і співробітників екстрених служб", завдасть серйозних економічних збитків і порушить роботу основних служб.

Представники міністерства оборони також закликали Велику Британію розробити власну версію ізраїльського "Залізного купола" для захисту країни від ракетних атак. Британські чиновники особливо стурбовані газовими терміналами і п'ятьма діючими атомними електростанціями країни.

Зокрема, згідно з оцінкою Вайтхолла, вони можуть призвести до викиду радіоактивних матеріалів по всій країні та викликати "значні та тривалі довгострокові наслідки для безпеки, здоров'я, навколишнього середовища та економіки". Уряд також змоделював імовірність і наслідки ядерної ракетної атаки на Велику Британію, але офіційні висновки залишаються засекреченими.

Також, новий план дій у надзвичайних ситуаціях уперше стосуватиметься кібервійни, яку керівники розвідки нині називають однією з найнебезпечніших загроз, з якими стикається Велика Британія.

Хакери, яких спонсорує держава, мають право відключати транспортні мережі, спричиняти відключення електроенергії та тимчасово закривати урядові департаменти.

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План складено за зразком "Військової книги" — секретного досьє часів Холодної війни з інструкціями про те, як уряд має реагувати на ядерну атаку.

У "Військовій книзі" містилися плани евакуації прем'єр-міністра і ключових членів кабінету міністрів, які мали бути переміщені в бункер у Котсуолдсі в разі бомбардування Лондона. Згідно з цим же планом, Британія буде розділена на 12 зон, кожною з яких керуватимуть міністри кабінету, старші військові офіцери, головні констеблі та судді з особливими повноваженнями.

У деяких сценаріях продукти харчування і будівельні матеріали будуть складуватися і розподілятися за картками.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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